Galaxy S21: ecco la prima foto ufficiale pubblicata da Evan Blass

Samsung dovrebbe sollevare il sipario sulla nuova serie Galaxy S21 il prossimo mese ma la curiosità è tanta e una nuova foto pubblicata dal leaker Evan Blass ci permette di scoprirne il design.

Come si può notare, davanti non troviamo grandi modifiche ma Blass ha anche confermato che la nuova gamma da tre modelli (S21, S21 Plus e S21 Ultra) sarà alimentata dal processore Snapdragon 888 5G di Qualcomm negli Stati Uniti, mentre nei mercati internazionali, questi dispositivi verranno spediti con l’Exynos di Samsung.

L’S21 standard verrà fornito con un display da 6,2 pollici e sarà disponibile in viola, grigio, bianco e rosa secondo la fuga di notizie più recente. La versione Plus sarà più grande e dotata di un display da 6,7 ​​pollici nei colori viola, argento e nero.

L’S21 Ultra avrà un display da 6,8 pollici e arriverà sugli scaffali in argento e nero con una batteria da 5.000 mAh. La caratteristica esclusiva risiederà però nel supporto alla S Pen.

Galaxy S21, invece, verrà fornito con 256 GB di spazio di archiviazione con alcuni mercati che riceveranno anche la versione da 512 GB.