Galaxy S21 FE mostrato per errore su Instagram

A 2 giorni dall’evento Unpacked si pensava che tutti i dispositivi che saranno annunciati fossero già stati rivelati. Sembra però che Samsung abbia ancora qualche sorpresa in serbo. Alcuni utenti infatti hanno notato che in un post di Instagram apparentemente innocente condiviso dall’azienda è nascosto un segreto: un render del Galaxy S21 FE.

Non è chiaro se si sia trattato di un errore, ma quello che è certo è che il modello qui mostrato non corrisponde a nessuno di quelli noti fin’ora. A prima vista il posizionamento delle fotocamera ricorda quello presente in un Galaxy S21 standard, ma la colorazione dello smartphone non corrisponde.

Esiste anche la possibilità che si tratti semplicemente della nuova versione di un modello già esistente, ma è molto più probabile che questo sia effettivamente un primo sguardo al Samsung Galaxy S21 FE.

I leak di Samsung Unpacked non parlano di questo smartphone, quindi è possibile che dovremo attendere ancora un po’ prima dell’annuncio ufficiale. Tuttavia, data l’immagine a tema “scolastico”, possiamo aspettarci ulteriori informazioni entro la fine dell’estate.