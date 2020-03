Gigabyte gratis. La solidarietà dei gestori telefonici

Con gli italiani costretti a casa per l’emergenza sanitaria, le esigenze di connettività per lo smart working o lo svago aumentano. In molti, privi di una connessione dati Adsl/fibra, fanno affidamento sul cellulare per connettersi a Internet, gestire la posta, visualizzare contenuti in streaming e tanto altro. Con il risultato che quanto poteva essere sufficiente prima dei provvedimenti del Governo, ora non lo è più. In sostanza, quello che gli italiani chiedono sono Gigabyte gratuiti da aggiungere a quelli già previsti dal proprio piano tariffario.

La risposta dei gestori telefonici non ha tardato ad arrivare. Nessuno escluso, infatti, hanno dato – ognuno a modo suo – il proprio contributo per mitigare le difficoltà di tanti. Ecco dunque tutte le iniziative al momento attive.



Tim offre GB illimitati per 1 mese a tutti i clienti con tariffa dati attiva e chiamate illimitate da fisso fino ad aprile per tutti i clienti con profilo voce a consumo.

PER ADERIRE: occorre attivare l’offerta dall’App My TIM alla voce TIM Party o dalla pagina Web dedicata. Le chiamate illimitate da fisso sono invece attivabili chiamando il Servizio Clienti 187.

Vodafone offre Giga illimitati gratis per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni per consentire loro di continuare a studiare da casa anche durante l’emergenza.

PER ADERIRE : occorre chiamare il 42100. L’offerta si disattiva in automatico dopo un mese

Vodafone Business offre gratis l'utilizzo illimitato della connessione dati su tutte le Sim voce a imprese, istituzioni e partite Iva per un mese.

PER ADERIRE: la promozione è automatica e decorre dalla ricezione dell’Sms di avvenuta attivazione.

WindTre ha deciso di regalare a tutti i clienti e a partire dalla seconda parte di marzo 100 GB di traffico dati da consumare in 7 giorni.

PER ADERIRE: non serve fare nulla. Tutti gli utenti saranno informati via Sms.

ha deciso di regalare a tutti i clienti e a partire dalla seconda parte di marzo di traffico dati da consumare in 7 giorni. non serve fare nulla. Tutti gli utenti saranno informati via Sms. WindTre Business mette invece a disposizione il cambio piano gratuito a tutti i clienti che vogliano migrare a un piano tariffario con minuti e GB illimitati. Per tutti gli accessi fissi in Fibra di Professionisti e partite Iva sarà poi possibile accedere a Super Office Smart, una soluzione di Virtual PABX che permette di gestire da casa le chiamate dei propri clienti e, con una promozione ad hoc, di avere servizi di videoconferenze tramite App dedicata. Vi è infine la possibilità di accedere a una prova gratuita di 2 mesi della suite completa di Microsoft Office 365.

PER ADERIRE: i clienti saranno raggiunti dal gestore via Sms. Le iniziative saranno disponibili a partire dal 18 Marzo.



Iliad a tutti quelli che hanno sottoscritto il piano Voce offre gratis 10 GB di traffico dati e chiamate illimitate verso i fissi di 60 Paesi esteri e verso i cellulari in Usa e Canada.

PER ADERIRE: il cliente non deve fare nulla, saranno contattati direttamente da Iliad via Sms.

Per tutti gli altri resta valida la possibilità – da attivare all'area clienti del sito Web di Iliad o chiamando il call center 177 – di togliere il blocco alla navigazione oltre soglia. In tal caso, esauriti i GB compresi nel proprio piano si applicherà la tariffa a consumo: 90 cent ogni 100 MB (ovvero 9 euro per 1 Gigabyte).

Fastweb ha deciso di regalare alla propria community di clienti, considerata nel suocomplesso, 1 milione di Gigabyte (1 Petabyte). Gli utenti potranno quindi navigare erodendo il milione di Giga in condivisione fra tutti. Ad esaurimento del plafond ognuno tornerà a navigare con il proprio monte dati. Considerando una base di circa un milione e 800mila clienti a fine 2019, la quantità di dati disponibile gratis è in media di 555 MB per ogni utente. Qualcuno ne utilizzerà di più, altri di meno, ovviamente. Qui è possibile visualizzare il numero di Gigabyte già consumati dalla community.

PER ADERIRE: Gli utenti non dovranno fare nulla. Il consumo del proprio traffico dati sarà tenuto in sospeso fino al consumarsi del milione di Gigabyte.

L’offerta di Kena è rivolta ai nuovi clienti. Per facilitare il passaggio da altri operatori mobili, il gestore ha deciso di eliminare ogni tipo di costo per l’acquisto della Sim, l’attivazione e la spedizione a casa. Gli utenti potranno scegliere la propria tariffa fra quelle disponibili sul sito e decidere quale importo ricaricare sulla scheda Sim.