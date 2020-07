Google Pixel 4a arriva il 3 agosto | UFFICIALE

Sono passati sette mesi da quando abbiamo scoperto i primi rendering 3D del prossimo Google Pixel 4a. Oltre 200 giorni in cui si sono moltiplicati i rumors e le indiscrezioni si sono succedute una dopo l’altra.

Tuttavia, oggi sembra essere il giorno della volta. Google ha infatti pubblicato una pagina Web dedicata al suo prossimo smartphone dove possiamo leggere un testo di prova scritto in latino tipicamente utilizzato dagli sviluppatori per testare il layout di un sito Web.

Nulla di interessante se non che nel testo sono comparsi alcuni elementi originali come “videus chatum” , “lowlightena capturum” , “blurtutate bokehus”, “megapixelum” o “longlastingis batterum”. Falsi termini latini che sono chiaramente riferimenti a Google Pixel 4a e che potremmo tradurre in videochiamate, acquisizione in condizioni di scarsa luminosità, effetto bokeh, Megapixel e lunga durata della batteria.

Ma la parte interessante è il testo nascosto nel titolo che afferma “Il telefono Google che stavate aspettando” affiancato dalla data di lancio “3 agosto”

Google Pixel 4a è un modello attesissimo, chiamato a concorrere contro iPhone SE 2020 in tutti i suoi aspetti: formato mini, prezzo sotto i 400€ e caratteristiche tecniche di fascia medio/alta.