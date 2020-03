Il Pixel 4a è il nuovo smartphone di Google che andrà ad affiancare il Google Pixel 4 ma con un nuovo design. Se ne è parlato molto nei giorni scorsi, anche perché il debutto è previsto a breve e cominciano a circolare le prime immagini e indiscrezioni.

Un articolo del sito straniero Techradar ha riportato alcune immagini pubblicate da /Leaks, che immortalerebbero il nuovo Pixel 4a, anche se il condizionale è d’obbligo.

Le immagini di /Leaks mostrano un display dalle cornici molto contenute con un piccolo foro al posto del notch sulla parte sinistra. Una novità assoluta per uno smartphone di Google. Sul retro della scocca è invece presente il classico sensore di impronte. Nuovo design anche per la fotocamera che ora è incastonata nella classica cornice nera già adottata da altri produttori e dal Pixel 4, anche se come sul Pixel 3 c’è un solo sensore fotografico e un flash a Led.

Il Pixel 4a dovrebbe debuttare a a maggio, sempre che Google riesca a spostare la produzione in Vietnam, anche perché nella seconda metà dell’anno potrebbe arrivare il Pixel 5.