La serie Galaxy S20 si veste d’oro

Goldgenie ha appena annunciato l’avvio dei preordini per i telefoni della serie Galaxy S20 ricoperti d’oro 24K. La società con sede a Londra è specializzata nella personalizzazione di prodotti hi-tech con metalli preziosi e pietre che spesso includono oro e diamanti.

I prezzi

Come è facile aspettarsi, i dispositivi Galaxy S20 con oro 24K non sono affatto economici. Il prezzo di questi tre dispositivi parte da 3.397 sterline per il normale Galaxy S20 passando per il modello “Plus” che richiedere 200 sterline. Il Galaxy S20 Ultra, invece, è il più costoso.

Si noti che questi prezzi sono per i modelli 4G, non per le varianti 5G. Se si desidera una variante 5G, si dovrà aggiungere 100 sterline in più rispetto ai prezzi “base”.

Il prezzo non vi spaventa? Bene, tutti e tre i telefoni sono ora elencati sul sito Web di Goldgenie e visibili QUI con tempi di attesa di 14 giorni dopo la data di rilascio del 13 marzo.

La serie S20

La serie Galaxy S20 di Samsung è stata annunciata il mese scorso in tre dispositivi diversi in termini di dimensioni e specifiche. Tutti e tre i telefoni condividono lo stesso design, ad eccezione dei moduli della fotocamera sul retro. Sono realizzati in metallo e vetro e includono cornici molto sottili oltre alle migliori fotocamere di sempre.