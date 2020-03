TIM e Google Cloud firmano un accordo per nuovi servizi innovativi

TIM e Google Cloud hanno siglato un accordo per una collaborazione tecnologica. I due gruppi lavoreranno insieme alla creazione di innovativi servizi di cloud pubblico, privato e ibrido per arricchire l’offerta di servizi tecnologici dell’operatore mobile.



Come risultato di questa collaborazione, TIM intende estendere la propria leadership nei servizi di Cloud ed Edge Computing, puntando a una accelerazione nella crescita dei suoi ricavi da servizi tecnologici.

In base ai nuovi accordi, le due società metteranno in campo iniziative congiunte di go-to-market per supportare le aziende italiane, di tutte le dimensioni e di tutti i settori, a sfruttare più rapidamente i vantaggi delle tecnologie cloud. La Pubblica Amministrazione e i servizi governativi potranno affidarsi al gestore come fornitore di infrastrutture e servizi cloud in grado di offrire controllo locale sui dati e il supporto di TIM come partner privilegiato anche per tutti i servizi professionali.

Gli ingegneri di TIM e Google Cloud lavoreranno a stretto contatto per creare soluzioni innovative per il mercato.

A conferma dell’impegno in Italia, Google Cloud parteciperà all’apertura di nuove regioni Cloud affinchéi clienti potranno beneficiare di servizi e dati in cloud a bassa latenza e alte prestazioni.