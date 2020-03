Samsung produrrà 1 milione di display flessibili al mese

Samsung prevede di aumentare la sua capacità di produzione di display pieghevoli portandola a 1 milione di unità al mese entro la fine dell’anno. La cifra è quattro volte superiore rispetto alla produzione attuale.



Il colosso sudcoreano sta attualmente producendo 260.000 display pieghevoli al mese ma il piano è di raggiungere le 600.000 unità al mese entro la fine di maggio. Il nuovo rapporto proviene da ET News Korea, che basa le sue stime su dati degli addetti ai lavori del settore.



Secondo tali fonti, Samsung Display registra una crescente domanda da parte dei produttori di smartphone cinesi per le sue soluzioni di display flessibili. Il chaebol coreano sta inoltre progettando di espandere i propri impianti di produzione di display in Vietnam, così da poter far fronte alla domanda aggiuntiva.



Samsung dovrebbe lanciare un successore del Galaxy Fold nella seconda metà dell’anno, forte anche della sostenuta richiesta del suo nuovo modello Galaxy Z Flip, il cui form factor a conchiglia sta raccogliendo un ottimo riscontro fra i consumatori.