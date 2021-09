Con i nuovi Pixel 6 potremo cancellare elementi fastidiosi da una foto

Durante la conferenza Google I/O del 2017, Google ha presentato una nuova funzione per eliminare da una foto elementi non voluti. E’ stata chiamata “Magic Eraser” ma fino ad oggi non è accessibile agli utenti.

Tuttavia, sembra che Big G intenda sfruttare l’uscita di Pixel 6 e Pixel 6 Pro il prossimo mese per rendere finalmente disponibile questa “gomma magica”. A dare la notizia è il sito XDA Developers che indica di aver avuto accesso all’applicazione fotografica dei due futuri smartphone dell’azienda.

Gli smanettoni hanno così potuto scoprire l’arrivo di una modalità manuale che consente di regolare il contrasto del bianco ma anche di deflorare un viso utilizzando la modalità HDR o una modalità di blocco scena.

Ma la funzione fotografica più intrigante sarà proprio questa gomma magica che consentirà di rimuovere elementi dalla scena durante la modifica di una foto. “Magic Eraser sembra essere un effetto di post-produzione, anche se non sappiamo cosa sarà in grado di fare. Grazie al suo nome, si ritiene che la funzione permetterà di rimuovere oggetti o persone da una foto appena scattata. Forse la funzione di eliminazione degli oggetti, abbandonata da tempo in Google Foto, tornerà in Pixel 6″, suggerisce XDA Developers.

Il mese prossimo sapremo se questa funzione arriverà su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Secondo le principali indiscrezioni, è il 19 ottobre la data in cui l’azienda presenterà ufficialmente i suoi nuovi modelli.