Dopo essersi concentrato sulle innovazioni più interessanti in ambito fotografia e accessori hi-tech, ora Nital guarda al futuro, strizzando l’occhio all’IoT e alla smart home.

Giocare in anticipo

Anticipare gli scenari futuri è una sfida impegnativa. Ancor più lo è rendere disponibile oggi ciò che sarà una commodity domani. Ed è proprio questo l’ambizioso obiettivo di Hinnovation by Nital. Il progetto, fresco di restyling, punta a facilitare l’accesso alle tecnologie che stanno cambiando i nostri stili di vita. Dopo essersi concentrata su fotografia e accessori per smartphone e tablet, la business unit del distributore piemontese punta ora sui dispositivi Internet of Things, in particolare quelli per la smart home.

L’ascesa dell’IoT

Secondo i dati dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, nel 2019 il mercato italiano di questi dispositivi e servizi ha raggiunto un valore di 6,2 miliardi di euro, con una crescita di 1,2 miliardi. Vale a dire il 24% in più rispetto all’anno precedente. Una forte spinta viene dalla componente dei servizi abilitati dagli oggetti connessi, che registra un +28% e raggiunge un valore di 2,3 miliardi di euro. E’ questo il segno tangibile della crescente maturità del mercato. Tra i segmenti più brillanti, spicca quello della smart home. A trainarlo il boom degli assistenti vocali, che da solo vale 530 milioni di euro, il 40% in più rispetto al 2018.

A tutta Hinnovation

“Crediamo fortemente – dichiara Lorenzo Magnelli, Product Manager del progetto HInnovation by Nital – che ogni singola casa diventerà una casa intelligente a brevissimo. Per questo il nostro obiettivo è sfruttare l’IoT per offrire le migliori soluzioni per la smart home e, quindi, contribuire a creare un nuovo stile di vita, sicuro e confortevole”. La tecnologia diventa così quotidianità e i prodotti del portfolio HInnovation il mezzo per viverla al meglio. Oggi il catalogo comprende moltissimi brand premium, tutti all’avanguardia nel proprio settore. Dai sistemi audio a quelli di videosorveglianza, dai dispositivi per la salute e il benessere a quelli che gestiscono i consumi energetici, ai sistemi integrati.