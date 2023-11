HONOR conferma l’arrivo della MagicOS 8

Honor ha confermato l’arrivo della sua nuova interfaccia MagicOS 8. L’azienda cinese aveva lanciato la versione MagicOS 7 quasi un anno fa.

Ora è in arrivo la nuova release aggiornata che si chiamerà MagicOS 8.

Un post sul forum della community Honor in Cina conferma che Honor avvierà il beta testing chiuso di MagicOS 8 per i possessori della serie Magic5 e Magic V2. La beta includerà naturalmente anche il supporto per i servizi Google Play.



I proprietari della serie Magic5 e dei dispositivi Magic V2 in Cina che desiderano provare la beta chiusa di MagicOS 8 possono registrarsi compilando un apposto modulo messo a disposizione dal produttore.

In seguito, Honor fornirà una timeframe più dettagliata per il rilascio della beta chiusa e disporrà un ulteriore foglio di registrazione, organizzato in base all’ordine di arrivo delle domande.

Maggiori dettagli su Honor MagicOS 8 dovrebbero essere forniti nelle prossime settimane.