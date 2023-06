HONOR e il suo Magic VS fanno incetta di premi agli iF Design Award 2023

Nove ambiti riconoscimenti per HONOR al prestigioso iF Design Award 2023.

I premi sono stati assegnati allo smartphone pieghevole HONOR Magic Vs e a diverse funzioni della fotocamera, tra cui il Video Recording in Movie Mode, il Magic Take, More Highlights at One Shot, Solo Cut Mode e il Multi-Video Recording.

“Siamo profondamente onorati di aver ricevuto numerosi iF Design Awards. Questi riconoscimenti convalidano la nostra visione e mettono in evidenza la reale richiesta di innovazioni orientate allo scopo e incentrate sull’uomo, in grado di risolvere i problemi reali degli utenti’, ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR Device Co. Ltd. “Con l’obiettivo di creare un nuovo mondo smart per tutti, continueremo ad andare oltre i confini della tecnologia e del design, offrendo soluzioni tecnologiche più intuitive grazie al release di nuovi prodotti e servizi”.

HONOR Magic Vs è in vendita al prezzo di 1.599,00 euro sull’e-commerce proprietario del brand in bundle con Earbuds3 Pro, Protezione Schermo (6 mesi) e un coupon da 200 euro riscattabile direttamente su Hihonor.com. Honor Magic Vs sarà presto disponibile anche presso i principali rivenditori specializzati della grande distribuzione.

Sono state premiate anche molte altre funzionalità di HONOR, tra cui Al Privacy Call e Earbud Temperature Measurement: la prima permette di non fare ascoltare le telefonate dall’auricolare dello smartphone ad altre persone quando ci si trova in luoghi dove la privacy potrebbe essere a rischio; la seconda è un sensore integrato nelle cuffie Earbuds 3 Pro che permette di rilevare la temperatura corporea dal condotto auricolare, come si fa con un termometro.

HONOR Magic Vs è dotato di un sistema a tre fotocamere che comprende una fotocamera principale IMX800 da 54 Megapixel, una fotocamera principale di profondità e macro da 50 Megapixel e una fotocamera da 8 Megapixel con zoom ottico 3X.

HONOR Magic Vs è stato premiato per la sua cerniera e il suo display leader nel settore, oltre che per le performance che offre, facilitate dalla nuova funzione di navigazione a schermo diviso e dalla modalità di collaborazione a schermo incrociato. Come riconoscimento per le feature di ripresa fotografica e video di HONOR, sono stati premiati per l’eccellenza del design il Video Recording in Movie Mode, il Magic Take, More Highlights at One Shot; Solo Cut Mode; e il Multi-Video Recording.