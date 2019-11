Honor Magic Watch 2 è ufficiale

Non è facile distinguersi nel mondo degli smartwatch ma Honor ci vuole provare e nelle ultime ore ha annunciato Magic Watch 2 con una spiccata votazione al fitness.

Questo modello offre il GPS, un cardiofrequenzimetro, la resistenza all’acqua fino a una profondità di 50 metri e 15 modalità fitness basate su obiettivi tra cui: corsa, ciclismo, triathlon, nuoto in piscina coperta, escursioni e altro ancora. Sembra essere particolarmente indicato per i corridori, in quanto ha anche 13 programmi di corsa adatti a una gamma di livelli, dal principiante all’avanzato. Questi includono una guida vocale in tempo reale.

Honor Magic Watch 2 può anche monitorare lo stress, offrire esercizi di respirazione e tenere traccia del sonno, offrendo oltre 200 suggerimenti per migliorare la qualità del sonno. Il display ha una risoluzione di 454 x 454 pixel da 1,39 pollici per il modello da 46 mm o uno schermo da 390 x 390 da 1,2 pollici.

L’autonomia offre fino a 14 giorni di vita nelle dimensioni grandi e fino a 7 giorni con il modello più piccolo, ed è dotato di una gamma di opzioni di cinturini, spazio di archiviazione per un massimo di 500 brani e la possibilità di mostrare le notifiche dal tuo telefono. Ci sono anche un sacco di app integrate, come previsioni del tempo e un timer ma non è possibile scaricare altre app poiché utilizza il sistema operativo Huawei anziché Wear OS .

HONOR MagicWatch 2 sarà disponibile prossimamente nei mercati principali, compreso quello italiano. I prezzi vanno da 179 a 189€ a seconda del modello.