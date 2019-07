Zhao Ming lo aveva promesso e ora lo conferma. Entro la fine dell’anno Honor avrà il suo primo smartphone 5G. Parola di Presidente.

In un’intervista rilasciata in occasione del lancio della serie Honor 9X, il presidente dell’azienda ha confermato che vedremo il primo dispositivo 5G di Honor nel quarto trimestre del 2019.



Il telefono in questione è già entrato in fase di test e il suo sviluppo sarebbe alle fasi finali. Ming ha ribadito che il 2019 sarà l’anno in cui il 5G decollerà in Cina, quindi Honor inserirà nella propria gamma più dispositivi che sfruttano la rete di prossima generazione.



Il prossimo smartphone si affiderà al modem Balong 5000 5G sviluppato da Huawei. È in grado di raggiungere velocità di 4,6 Gbps sulla banda di frequenza 5G principale e fino a 6,5 Gbps sulla banda ad alta frequenza.



Ming ha anche confermato che le prestazioni saranno eccezionali, mentre il design intrdurrà addirittura nuovi standard. Dunuque non ci resta che attendere la fine dell’anno, o forse prima. Già perché il prossimo appuntamento con la tecnologia è per il 6 settembre a Berlino, quando IFA 2019 aprirà i battenti.

Non è escluso che il nuovo smartphone possa proprio essere presentato in quell’occasione.