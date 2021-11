Honor ritorna su Amazon

HONOR – proprio nel giorno del Black Friday – annuncia il suo ritorno alle vendite su Amazon. Dopo la separazione da Huawei, il brand è ora un’azienda indipendente, con nuove partership, nuovi prodotti e nuove strategie, così come ha sottolineato Stefano Griant, Vice President of Sales, HONOR, il manager a cui è stato affidato il mercato Italia.

“HONOR, da azienda indipendente, è tornata a collaborare con i più importanti partner di canale e di distribuzione” – afferma Stefano Grianti, Vice President of Sales, HONOR. “Siamo felici di poter annunciare il nostro ritorno su Amazon, un partner per noi strategico e grazie al quale saremo in grado di distribuire ai nostri clienti un ampio portafoglio di prodotti, non solo smarpthone e wearable, ma anche laptop e accessori, per fornire un’esperienza premium di utilizzo e always connected a tutti i nostri clienti”.

Qui di seguito le offerte che sono già disponibili sulla piattaforma di Jeff Bezos:

Honor 50 Lite

A partire dal 3 dicembre, inoltre, ci sarà la disponibilità anche del modello HONOR 50 Lite. Si tratta di uno smartphone dotato di una batteria di grande capacità e un display FullView da 6,67 pollici, che offrirà una velocità di ricarica rapida, un’esperienza visiva coinvolgente e funzioni di protezione degli occhi, il tutto al prezzo di lancio di 299,99 euro. Lo smartphone sarà mosso da Android 11 e avrà al suo interno la suite completa dei Google Mobile Services (GMS).

Tutte le offerte di Honor su Amazon possono essere visualizzate QUI