Honor X9 5G ufficiale con Snapdragon 695 e ricarica rapida da 66 W

Honor ha lanciato un nuovo smartphone che va ad aggiungersi alla nutrita schiera di modelli della serie X: si chiama X9 5G. Il dispositivo ha uno schermo LCD IPS da 6,81 pollici con risoluzione di 1.980x 2.388 pixel con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 240 Hz.

Il telefono è alimentato dal chipset Snapdragon 695 con connettività 5G e processo costruttivo a 6 nm con 6 o 8 GB di Ram. Le configurazioni di archiviazione sono 6/128 GB, 8/128 GB e 8/256 GB.

Sul retro, Honor X9 5G offre una tripla fotocamera con un’ottica principale da 48 Megapixel f/1.8 e una coppia di sensori da 2 Megapixel per macro e profondità. C’è anche una selfie cam da 16 Megapixel nella parte frontale. Ad alimentare lo smartphone c’è una batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida cablata SuperCharge da 66 W.

Lo scanner di impronte digitali non si trova sotto al display ma è montato lateralmente. Honor X9 5G gira sull’interfaccia Magic UI 4.2 basata su Android 11 e sarà disponibile in tre colori: Titanium Silver, Ocean Blue e Midnight Black.

Al momento sarà in vendita in Malesia a partire da oggi a un prezzo di circa 238 euro. Nelle prossime settimane si dovrebbe conoscere la sua eventuale disponibilità anche in altri Paesi.