Huawei accompagna l’estate con una promozione dai mille vantaggi

Da oggi, 15 giugno, al 31 agosto Huawei lancia una serie di promozioni, con prodotti e servizi in omaggio, insieme ai bonus di Alitalia, Italo, Satispay, Burger King, HYPE, AliExpress.

Prende il via oggi la promozione estiva “Insieme, con un semplice tocco” di Huawei. Pronta ad accompagnarci per tutta l’estate – terminerà il 31 agosto -, lancia occasioni su occasioni. Perché non solo offre la possibilità di acquistare i prodotti dell’ecosistema del brand cinese a prezzi vantaggiosi, ma anche di ricevere bonus con i partner convolti nell’iniziativa. Protagonisti della campagna estiva sono i più recenti dispositivi dotati dei Huawei Mobile Services, tra cui Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro + (nell’immagine), P40 lite, Y Series. Per chi acquisterà uno smartphone di una di queste famiglie, ma anche i tablet MatePad Pro e T8, riceverà in omaggio le Freebuds 3i (costo: 99 euro) e i mini speaker (costo: 29 euro). Riceverà anche 50 GB da utilizzare su Huawei Cloud, sei mesi di Huawei Music, tre mesi di Huawei Video e fino a 10 film on demand.

Dagli sconti sui disposivi ai bonus extra

Il plus dell’iniziativa è che affianca alle promoziona sui prodotti dell’ecosistema Huawei bonus extra, grazie al coinvolgimento di brand appartenenti ai settori più trasversali. Quali? Alitalia, Italo, Satispay, Burger King, HYPE, AliExpress. In base all’acquisto fatto, si potranno avere, per esempio, 30 euro di voucher Italo spendibili per una tratta nazionale, il 20% dis conto per un volo Alitalia, un bonus da 10 a 25 euro per l’attivazione di un nuovo conto HYPE. E, ancora, il 25% di sconto su un menù Burger King, 5 euro di sconto per i nuovi iscritti a Satispay e 4 euro in omaggio su AliExpres. Per ricevere questi bonus basta accedere all’app Member Center, disponibile gratuitamente su Huawei AppGallery e pre-installata sui device più recenti, e scaricare tutte le applicazioni che partecipano all’iniziativa.

L’estate secondo Huawei

“Oggi, la richiesta degli utenti è quella di avere device connessi che dialoghino tra di loro senza soluzione di continuità. Per questo abbiamo costruito un vero e proprio ecosistema. Huawei oggi offre smartphone, tablet, Pc, cuffie e wearable, ma anche servizi, come Huawei Video, Huawei Music o Huawei Cloud e, naturalmente Huawei AppGallery. E’ un ecosistema perfetto per vivere al meglio l’estate e per ricevere tanti vantaggi come prodotti o servizi o attraverso dei bonus speciali messi a disposizione dai nostri partner. Dato che l’estate è il momento di condivisione per eccellenza, abbiamo lavorato per offrire a tutti gli utenti promozioni vantaggiose come sconti su viaggi, voucher, buoni o crediti per i propri acquisti“, ha dichiarato Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Huawei CBG Italia.