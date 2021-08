Huawei brevetta Arc Screen, uno schermo ricurvo con fotocamera sotto il display

Huawei ha appena registrato un brevetto per uno schermo curvo, rivela un rapporto di LetsGoDigital. Si chiamerà “Arc Screen“, e sarà un display ricurvo con fotocamera posizionata sotto di esso.

Come si vede dalle immagini, l’Arc Screen si estende addirittura fino al retro dello schermo, con pulsanti virtuali sui lati. Questi possono regolare il volume, ma anche effettuare molte azioni diverse a seconda del contesto. Si parla anche di un sensore di tocco 3D, proprio come quello di Apple, che permette di assegnare azioni diverse a seconda della forza applicata.

Essendo solo un brevetto, non è certo che questo design sia quello definitivo, né tanto meno se verrà effettivamente utilizzato in uno smartphone. Tuttavia, Technizo Concept ha realizzato un rendering basato su questo brevetto, che mostra alcuni dettagli interessanti. In primo luogo l’apparente assenza della fotocamera anteriore, facendo pensare che Huawei potrebbe optare per una soluzione sotto lo schermo.

Lo smartphone che più plausibilmente sfoggerà l’Arc Screen sarà il Mate 50 Pro, anche se chiaramente nulla è ancora sicuro. Bisognerà aspettare per scoprire se questo brevetto si tradurrà in qualcosa di concreto.