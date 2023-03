Huawei FreeBuds 5 e FreeBuds Pro 2+ ufficiali: tutto quello che dovete sapere

Huawei ha presentato in Cina i suoi nuovi smartphone, Huawei P60, P60 Pro e P60 Art, insieme al modello pieghevole Mate X3 e al suo nuovo orologio connesso di fascia alta, Huawei Watch Ultimate. Il produttore cinese ha colto l’occasione per svelare, come da tradizione, le sue nuove cuffie wireless, le Huawei FreeBuds 5.

FreeBuds 5: un design molto particolare

Come ci si poteva aspettare dai teaser condivisi nei giorni scorsi, le Huawei FreeBuds 5 si distinguono soprattutto per la loro forma molto originale, con steli tondi e ergonomici, ben lontana dagli steli dritti e talvolta spigolosi di alcuni competitor.

Al pari di FreeBuds 4 o FreeBuds 3 – e a differenza delle gamme “Pro” o dei FreeBuds 5i – gli Huawei FreeBuds 5 sono auricolari in formato aperto. Non dispongono di punte in silicone e quindi non offrono un isolamento passivo. Tuttavia, ciò non impedisce loro di beneficiare, almeno sulla carta, della riduzione attiva del rumore. Huawei annuncia infatti una riduzione del rumore ibrida adattiva grazie all’integrazione di tre microfoni per auricolare.

Per la riproduzione del suono, le Huawei FreeBuds 5 sono dotate di trasduttori da 11 mm di diametro in grado di riprodurre frequenze da 16 a 40.000 Hz. Sono inoltre compatibili con i codec audio Bluetooth LHDC e LDAC per la trasmissione fino a 990 kbps e la certificazione Hi-Res audio wireless.

Per quanto riguarda l’autonomia, le cuffie Huawei presentano batterie da 42 mAh, mentre la loro custodia beneficia di un accumulatore da 505 mAh. Questo dovrebbe consentire, sulla carta, fino a 3,5 ore di ascolto con riduzione del rumore (5 ore senza riduzione del rumore) e fino a 20 ore con la custodia (30 ore senza riduzione del rumore). La custodia è anche compatibile con la ricarica wireless Qi per induzione.

Huawei FreeBuds Pro 2+: monitoraggio della temperatura e della frequenza cardiaca

Oltre alle FreeBuds 5, Huawei ha anche annunciato una nuova versione delle sue cuffie wireless di fascia alta, le Huawei FreeBuds Pro 2+. Progettate in collaborazione con Devialet, offrono anche il monitoraggio della frequenza cardiaca e della temperatura corporea, riprendendo le caratteristiche principali delle Huawei FreeBuds Pro 2. Ricordiamo che queste cuffie sono dotate di due trasduttori per orecchio, formato in-ear e riduzione attiva del rumore.

Huawei ha già annunciato la commercializzazione delle FreeBuds 5 in Italia. Saranno disponibili dal 17 aprile in Italia ad un prezzo ancora non comunicato. Per quanto riguarda le FreeBuds Pro 2+, al momento non sono state annunciate per il mercato italiano.