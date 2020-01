Huawei starebbe lavorando alla commercializzazione di uno smartphone low cost con tecnologia 5G che, in Cina, potrebbe uscire sul mercato a un prezzo di circa 1028 yuan (circa 135 euro) entro la fine di quest’anno o, al massimo, all’inizio del prossimo.

Al momento il modello 5G più economico costa, sempre in Cina, 2.000 yuan (circa 260 euro) ma la maggior parte dei dispositivi ha un prezzo attorno ai 3.000 yuan (390 euro). Uno smartphone di quinta generazione a 1.000 yuan consentirebbe a molte più persone di sperimentare i benefici della nuova tecnologia.



Proprio il recente approdo sul mercato dei chipset MediaTek 1000L e Qualcomm Snapdradon 765G – che offrono il modem 5G opzionale – dovrebbero consentire ai produttori di integrare tale connettività su un maggior numero di modelli di fascia medio/bassa. Fino ad ora il 5 G è stata principalmente una caratteristica esclusiva dei top di gamma.



Huawei e Samsung guideranno l’adozione del 5G per quasi tutto il 2020, mentre entro la fine dell’anno anche Apple dovrebbe entrare in questo mercato. Nel 2019 Samsung ha distribuito 6,7 milioni di telefoni 5G, mentre Huawei ha superato la quota di 6,9 milioni di pezzi.

Fonte