Huawei ha presentato il suo primo smartphone 5G. Si chiama Mate 20X 5G ed è un dispositivo dalle grandi ambizioni, contraddistinto da un super display da 7,2 pollici, con notch a goccia, risoluzione Full HD+ di 1.080×2.233 pixel e un rapporto schermo-corpo molto vicino al 90%.



Si torna dunque (in parte) verso i grandi schermi, proprio grazie alla rete di nuova generazione, che assicura velocità di download superiori e permette ai consumatori di fruire al meglio di video e contenuti multimediali.

Processore e modem 5G by Huawei

Mate 20X 5G è mosso dal processore octa core Kirin 980, supportato da 8 GB di Ram e da una memoria interna da 256 GB, espandibile attraverso schede (proprietarie) nanoSD. A rendere lo smartphone 5G è il modem Balong 5000 (anch’esso prodotto da Huawei), il primo chipset multi-mode 5G al mondo da 7nm. All’interno pulsa il sistema operativo Android 9 Pie che si affianca all’interfaccia Emui 9.1

Lo smartphone sfrutta un’ampia gamma di tecnologie brevettate per supportare la modalità di rete 5G sia standalone (SA) sia non-standalone (NSA).

Tripla fotocamera

Nella tradizione del produttore di Shenzen, il telefono si presenta con un’evoluta sezione imaging: sulla parte posteriore è presente una tripla fotocamera. La sua configurazione comprende un obiettivo grandangolare da 40 Megapixel con apertura f/1.8, un sensore ultra grandangolare da 20 Megapixel con apertura f/2.2 e un teleobiettivo da 8 Megapixel con apertura f/2.4. La selfie camera anteriore è invece da 24 Megapixel con apertura f / 2.0.

Tanta velocità e potenza presuppone anche un smartphone con un’importaqnte autonomia: Mate 20X 5G è infatti dotato di una batteria da 4.200 mAh con supporto SuperCharge da 40W.

Il telefono sfrutta la tecnologia SuperCool, un sistema di raffreddamento avanzato composto da una camera di vapore e tubi di calore in grafene, che assicurano che il dispositivo non si surriscaldi anche in caso di riproduzione di video in alta definizione o se l’utente lavora su applicazioni ad alta intensità grafica.



Fra le altre caratteristiche segnaliamo il dual Sim, un sensore di impronte digitali posto sulla scocca posteriore e lo sblocco facciale con riconoscimento del viso.

Prezzo e disponibilità

Mate 20X 5G è disponibile da questa sera in prevendita, sugli store on-line di Mediaworld e Unieuro, su Amazon.it, oltre che nel flagship store Huawei di Milano e potrà poi essere acquistato nei negozi di telefonia di Vodafone e Tim, gli operatori che hanno giù lanciato il servizio di nuova generazione al prezzo di 1.099 euro.

C’è anche l’hub Huawei Cpe 5G Pro

Huawei ha annunciato, inoltre, la disponibilità per il mercato italiano di Huawei CPE 5G PRO, un piccolo hub capace di ricevere il segnale 5G tramite Balong 5000 e trasmetterlo nelle sue vicinanze con un segnale Wi-Fi 6, ovvero l’ultimissimo standard 802.11ax con velocità di trasmissione fino a 4,8Gbps. Il dispositivo supporta sia le reti 4G che 5G e, se connesso in 5G, consente di scaricare un video di un 1GB in HD in 3 secondi e di trasmettere un video in 8K senza interruzioni. Oltre alle abitazioni, Huawei CPE 5G PRO può essere utilizzato anche da piccole e medie imprese per l’accesso superveloce alla banda larga.

Il dispositivo sarà disponibile in Italia a partire dalle prossime settimane presso i principali operatori di telefonia.