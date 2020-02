Tra le novità che ha presentato oggi Huawei (qui il foldable Mate Xs, qui il tablet MatePad Pro 4G) spicca il nuovo Huawei MateBook X Pro. Non fatevi ingannare dal nome, identico a quello dello scorso anno, anche se si tratta di un modello completamente nuovo.

La nostra videoanteprima…

La scheda tecnica

E veniamo alle caratteristiche tecniche. Huawei MateBook X pro porta in dote un display da 13,9 pollici (touchscreen) con risoluzione di 3.000×2.000 pixel e 260 ppi ,con un angolo di visione di 178 gradi. Il peso è di 1,33 Kg e le dimensioni sono di 14,6x304x217 mm. Lo spessore è dunque di appena 14,6 mm.

Lo schermo è touchscreen!

La scheda grafica è una NVIDIA Geforce MX250 con 2 GB di Ram GDDR5 mentre la memoria è di 8/16 GB a seconda dei modelli. così come quella di storage 512/1TB SSD, mentre il cuore del sistema è un processore Intel Core i7-8565U di ottava generazione.

Appena 14,6 mm di spessore

Concludiamo l’elenco con il dato della batteria: 57,4 Wh e segnaliamo la presenza di di una fotocamera da 1 Megapixel sul fronte del display.

La sicurezza nei polpastrelli

Tra le novità spicca l’accensione con un sensore di impronte digitali incorporato. In pratica quando accenderete il computer, avrete già “validato” la vostra identità. Di contro, chi non è autorizzato non potrà nemmeno accender il computer.

Il pulsante di accensione con impronta digitale è visibile in alto a destra

Huawei MateBook X Pro: altre chicche…

Tante le soluzioni tecniche ad effetto che caratterizzano questo MateBook X Pro. Grazie a OneHop file sharing, ad esempio, sarà possibile trasferire contenuti dallo smartphone al Pc con un semplice gesto.

Basta appoggiare lo smartphone per condividere un contenuto…

Un’altra chicca è invece di design. La fotocamera frontale non è infatti posizionata sul display ma sulla tastiera e si aziona solo quando serve.

Il circoletto rosso individua la fotocamera frontale in modalità aperta…

Infine, segnaliamo la presenza dell’ingresso Thunderbolt 3 che permette di trasferire un film in 4K in appena 30 secondi.

Huawei MateBook X Pro: i prezzi

I prezzi del MateBook X Pro variano in base alla configurazione: