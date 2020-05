Tra i tablet disponibili in commercio, quelli di Huawei si posizionano sicuramente nei primi tre posti di un ipotetico podio. Inutile infatti nascondersi dietro a un dito, il business dei tablet è dominato da Apple, Samsung e Huawei. C’era dunque molta attesa per questo MatePad Pro, caratterizzato da un display di grandi dimensioni e dal pennino; un tablet che non nasconde dunque la sua anima business (anche per una serie di funzionalità software) ma che strizza l’occhio al multimedia grazie a un display da 10,8 pollici (in formato 16:10) con bordi sottili e un rapporto screen-to-body del 90%. Nello specifico si tratta di un pannello IPS con una risoluzione di 2K QHD (2.560×1.600) e una densità di pixel pari a 280 ppi.

La scheda tecnica

La scheda tecnica del MatePad Pro è completata con la presenza del processore Kirin 990 da 7nm, (quello che Huawei ha inserito sul suo ultimo smartphone top di gamma, il P40 Pro), una batteria da 7.250 mAh e una dotazione di 6 GB di memoria Ram e 128 GB di storage espandibili tramite schede di memoria. Il tablet viene inoltre venduto con un adattatore da 20 W per la ricarica veloce. Il dispositivo supporta inoltre la ricarica SuperCharge di Huawei a 40 W. Insomma, la capacità di elaborazione a questo MediaPad Pro non manca di certo. Non a caso è possibile utilizzarlo anche in modalità desktop, con funzionalità e applicazioni che permettono di elaborare testi ma anche di effettuare montaggio video e ritocchi fotografici. Il tutto con la possibilità di visualizzare lo schermo di uno smartphone Huawei all’interno del tablet grazie alla funzione Huawei Share e di utilizzare periferiche esterne come ad esempio un mouse. A bordo il sistema operativo è Android 10 con interfaccia personalizzata EMUI 10 e senza i servizi Google, ma se ci avete seguiti in questi mesi saprete che esiste uno store proprietario di Huawei in grado di supplire con download alternativi.

MatePad Pro: anima business

Huawei MatePad Pro mette a disposizione degli utenti anche Huawei App Multiplier, Multi-Window e Multi-screen Collaboration. Tutte funzioni che permettono di lavorare, leggere un documento, rispondere a un messaggio o fruire di contenuti media senza interrompere quello che si sta facendo. Il tablet supporta la M-Pencil, che consente fino a 4.096 livelli di sensibilità alla pressione e il supporto per l’inclinazione. C’è anche la la Smart Magnetic Keyboard, anch’essa collegabile al tablet via Bluetooth. Tra l’altro questi due accessori sono compresi nel prezzo se acquisterete il MediaPad pro entro il 31 maggio 2020 . Un notevole vantaggio dal punto di vista economico visto che il pennino costa 99 euro, mentre la tastiera (che diventa anche una comoda cover per il tablet) 129 euro. Huawei MatePad Pro è disponibile nella configurazione 6GB + 128GB Wi-Fi a 549,90 euro ma, fatti due conti, lo pagherete 329 euro.

Comparto audio e video

MatePad Pro supporta la modalità Histen 6.0, per regolare gli effetti sonori stereo 3D, e ci sono ben quattro speaker Harman Kardon. Il risultato è notevole e pone questo tablet ai vertici per quanto riguarda il comparto sonoro con un suono potente e avvolgente. Huawei MatPad Pro è anche è provvisto della modalità comfort oculare che filtra efficacemente la luce blu dannosa e previene l’affaticamento visivo anche con un utilizzo prolungato. Inoltre, Huawei ha sviluppato molteplici funzioni di protezione degli occhi tra cui filtro luce blu, promemoria postura, promemoria fotosensibile, promemoria di movimento e modalità e-book.

Fotocamere

Huawei MatePad pro viene completato da un comparto fotografico che si basa su un sensore principale da 13 megapixel con apertura f/1.8 e su un sensore frontale da 8 Megapixel, con apertura f/2.0. Da sottolineare dunque l’importanza di una fotocamera frontale da 8 Megapixel, visto che in questi giorni abbiamo imparato ad apprezzare il sensore dedicato non solo ai selfie ma anche alle videochiamate, laddove molti di noi stanno lavorando in smart working da casa.

Il giudizio di Cellulare Magazine: Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro è un tablet completo e potente grazie al processore pro Kirin 990, inoltre è dotato di un display di primo livello e un comparto audio superlativo. Rispetto ai tablet della concorrenza paga qualcosa in termini di accessori (pennino e tastiera non sono al livello di quelli di Apple, per intenderci) ma ha un rapporto qualità prezzo inarrivabile. L’offerta con gli accessori integrati a 549 euro è davvero un best buy.

PRO Prestazioni molto soddisfacenti in ogni ambito

Prestazioni molto soddisfacenti in ogni ambito Prezzo con accessori davvero imbattibile

Prezzo con accessori davvero imbattibile Ottima autonomia

CONTRO Il pennino è un po’ sottotono

Il pennino è un po’ sottotono Mancano i servizi Google