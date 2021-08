Huawei non chiude per ferie: aperti tutto agosto i centri assistenza di Milano, Roma e Catania

L’assistenza di Huawei non va in vacanza. Il produttore cinese ci tiene a ribadirlo annunciando in comunicato stampa che a tutti gli utenti è riservata la possibilità di accedere ai servizi di assistenza post-vendita per tutto il mese di agosto, sia recandosi direttamente nei HUAWEI Customer Service Center di Milano, Roma e Catania che richiedendo il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti.

Da segnalare anche che da oggi fino al 7 agosto, nei centri Huawei sono in corso i Service Day che permettono di ottenere l’applicazione gratuita di una pellicola protettiva sul display oltre ad un 20% di sconto sull’acquisto di tutte le cover originali, rispetto al prezzo massimo consigliato da Huawei.

“In Huawei, i nostri clienti sono la priorità numero uno e i Service Center sono stati creati non solo per dare supporto e assistenza agli utenti, ma perché possano vivere un’esperienza immersiva costruita sulle loro esigenze grazie a servizi dedicati, oltre al massimo della competenza tecnica e alla più alta qualità in termini di riparazione.” – ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group Huawei Italia.

Gli orari per agosto

Huawei Customer Service Center Milano : dal lunedì al sabato dalle 10:15 alle 19:00

: dal lunedì al sabato dalle 10:15 alle 19:00 Huawei Customer Service Center Roma : dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00

: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 Huawei Customer Service Center Catania*: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:00 | sabato dalle 9:00 alle 13:00 (* chiuso dal 14 al 17 agosto)

Per evitare attese è possibile prenotare il proprio appuntamento tramite l’app My Huawei o sul sito dedicato.

In aggiunta, i clienti che preferiscono ricevere assistenza direttamente a casa possono richiedere il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti, sempre tramite le funzionalità dell’app My Huawei o dal sito da cui è inoltre possibile monitorare lo stato di avanzamento del servizio di riparazione.

L’assistenza Huawei è accessibile anche tramite Servizio Clienti Huawei, disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 21 (festivi esclusi) alnumero verde 800-191435 oppure via chat.