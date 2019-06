Huawei continua con ritmo serrato ad inserire novità e miglioramenti al suo smartphone flagship P30 Pro.



In queste ore, infatti, il produttore cinese ha iniziato a distribuire la EMUI 9.1.0.178 che contiene un aggiornamento che porta con sé la funzione di DC dimming che sta diventando di gran moda nel mondo degli smartphone.

Fondamentalmente il DC dimming (o attenuazione DC) migliora le prestazioni del display Oled, aiutando a ridurre l’affaticamento degli occhi durante la notte ed eliminando ogni tipo di sfarfallio.La nuova build introduce anche “la tecnologia Bluetooth a bassa latenza di Huawei, che consente audio di alta qualità senza lag e sincronizzazione video”, come recita il change-log ufficiale.

Anche la qualità delle foto viene nuovamente migliorata, con i colori che ora appaiono più naturali e autentici. C’è un’opzione per registrare un secondo volto per sbloccare il telefono con il riconoscimento facciale, mentre l’autenticazione dell’impronta digitale è stata ottimizzata.



Le notifiche potranno ora essere visualizzate sulla schermata di blocco con sfondo animato. Inoltre, sono stati risolti diversi problemi: la visualizzazione anormale dei video girati con la fotocamera anteriore in determinati scenari e il mancato spegnimento dello schermo in alcune situazioni.



Ovviamente è stata migliorata anche la stabilità complessiva del sistema.

L’aggiornamento raggiungerà tutti i Paesi nelle prossime settimane.