Huawei P30 Pro è da qualche tempo disponibile anche in due nuove colorazioni: Mystic Blue e Misty Lavender. I nuovi colori, in realtà, prendono spunto dalla natura che ci circonda: Mystic Blue ricorda il cielo che si specchia nel mare, mentre Misty Lavender si ispira invece alle cromie delicate e affascinanti di una spiaggia al tramonto. Inoltre, l’area dell’obiettivo della fotocamera è stata riprogettata con una superficie lucida, che si fonde in una nuova finitura opaca per la metà inferiore.

La Emui 10 su Android 10

Oltre al nuovo design, tuttavia, nel video che trovate in questa pagina abbiamo voluto mostrarvi le novità della nuova interfaccia Emui 10 basata su Android 10, al momento disponibile solo in versione beta ma presto pronta per la release commerciale.

Ci sono alcune differenze estetiche e numerose evoluzioni software e novità funzionali; dal posizionamento dei tasti in alcune sezioni (come quella fotografica) alla tipologia dei font utilizzati. Altre novità riguardano le impostazioni, la tendina delle notifiche e l’esecuzione dello schema Morandi, che rende più piacevole la lettura in tutte le sezioni del telefono.

Ecco, qui di seguito, il nostro video con le principali novità della Emui 10 di Huawei.