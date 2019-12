Huawei P40 Pro: ecco come potrebbe essere

Huawei P40 Pro dovrebbe arrivare alla fine di marzo ma sul web sono già trapelati i presunti render di chi si è divertito a immaginarne il design. Nell’immagine in apertura è possibile vedere il presunto P40 Pro in una variante di colore.

Le immagini provengono da 9TechEleven e Teme che, in un tweet, afferma di aver basato i rendering sulle informazioni a disposizione e che questo design potrebbe essere molto vicino al prodotto finale a sua volta molto simile al Galaxy S10+ per via del foro della fotocamera sul display nell’angolo in alto a sinistra. Le cornici, invece, sono praticamente inesistenti e gli angoli arrotondati.

Tutte le chiavi fisiche si trovano sulla destra. Pulsanti volume su, volume giù e accensione/blocco. Anche il retro del telefono è curvo mentre il logo Huawei si trova sul retro.

Il telefono è mostrato in quello che sembra essere un colore blu-grigio scuro e una sorta di sfumatura a colori. Sono cinque le fotocamere sul retro e una di quelle è considerata come periscopio. Ciò significa che il P40 Pro include una fotocamera con capacità di zoom elevate (5x) come Huawei P30 Pro.

Il telefono include una porta USB di tipo C e nessun jack per cuffie da 3,5 mm. Il processore octa-core a Kirin 990 a 64 bit sarà il cuore del telefono mentre la connettività sarà rigorosamente 5G.

Servizi Google e uscita

I servizi di Google probabilmente non saranno inclusi nel dispositivo, a meno che Huawei non rientrerà nella White List degli Stati Uniti. P40 e P40 Pro diventeranno ufficiali alla fine di marzo, ha confermato il CEO dell’azienda.