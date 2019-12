Huawei presenta nova 6, nova 6 5G e nova 6SE per il mercato cinese

Dopo mesi di leaks e indiscrezioni, Huawei ha finalmente presentato la sua gamma nova 6. Star of the show è nova 6 5G che presenta un display con un inserto ovale che ospita due selfie cam. Il dispositivo è mosso dal chipset Kirin 990, il flagship di Huawei, e offre una potente configurazione imaging con tripla fotocamera. C’è anche la versione standard, che ha un design identico ma non ha la connettività 5G e offre una batteria leggermente più piccola. Il terzo componente della famiglia è nova 6SE, uno smartphone che dispone di una quad-cam, del processore Kirin 810 e di una capiente batteria da 4.200 mAh.

I tre prodotti, al momento sono destinati al mercato cinese, ma non si esclude che possano essere portati in seguito anche in Europa.



Sia nova 6 sia la sua variante 5G hanno un display Amoled Full HD+ da 6,57 pollici con un foro ovale nell’angolo in alto a sinistra. La finestra ospita una doppia fotocamera con un sensore principale da 32 Megapixel e un sensore secondario ultra wide da 8 Megapixel con un campo visivo di 105 gradi. Sul lato destro lo scanner di impronte digitali, posto sotto il tasto di accensione. Sul retro c’è una fotocamera principale da 40 Megapixel coadiuvata da un modulo tele da 8 Megapixel con OIS e da un sensore ultrawide da 8 Megapixel.

nova 6 è mosso dal chipset Kirin 990, abbinato al modem Balong 5000 5G (solo sulla versione nova 6 5G). La Ram è di 8 GB mentre lo spazio di archiviazione è compreso tra 128 e 256 GB.

Sul fronte software, non manca Android 10 con EMUI 10.

Lo smartphone è venduto con una batteria da 4.100 mAh mentre la versione 5G ne ospita una da 4.200 mAh. Entrambi i telefoni sono dotati del supporto Huawei SuperCharge da 40 W.

nova 6 e nova 6 5G: i prezzi

nova 6 5G sarà venduto a CNY 3.799 (540 dollari) nella sua configurazione da 8/128 GB, mentre quella da 8/256 GB costerà CNY 4.199 (​​595 dollari). La versione standard di nova 6 parte invece da CNY 3.199 (454 dollari) con configurazione da 8/128 GB. Le vendite ufficiali dovrebbero iniziare il 12 dicembre.

nova 6SE

Huawei ha anche presentato il modello nova 6SE, uno smartphone di fascia media, dotato di un pannello Lcd Full HD+ da 6,4 pollici con un piccolo foro sotto al quale c’è una fotocamera selfie da 16 Megapixel. Come gli altri due modelli nova 6, SE ha un lettore di impronte digitali montato lateralmente, sotto il tasto on/off.

Sulla parte posteriore troviamo quattro telecamere con un’unità principale da 48 Megapixel, una fotocamera ultrawide da 8 Megapixel e due moduli da 2 Megapixel (profondità e macro). nova 6Se è mosso dal chipset Kirin 810 abbinato a 8 GB di ram e 128 GB di spazio di archiviazione. La batteria ha una capacità di 4.200 mAh, con il supporto Huawei SuperCharge 40W.

nova 6SE andrà in vendita a CNY 2.199 (​​315 dollari) con un pacchetto di memoria da 8/128 GB, I preordini partono da oggi, le vendite inizieranno il 12 dicembre.