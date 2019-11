Abbiamo appena salutato l’arrivo sul mercato del modello nova 5T, che già arrivano le prime immagini del nova 6. Da qualche giorno, infatti, girano alcuni rendering del dispositivo, che oggi si mostra in una fiammante colorazione rossa con tanto di texture posteriore con il lofo nova.

L’immagine offre un particolare del design del foro presente nella parte alta del display, che ospita la doppia fotocamera per i selfie, mentre sul retro troviamo quattro sensori fotografici. Sul lato, proprio come su nova 5T, il pulsante di accensione, spegnimento e sblocco del dispositivo, sotto il quale è stato posto uno scanner per il riconoscimento delle impronte digitali.

Huawei nova 6 dovrebbe avere anche una variante 5G, come confermato dal TENAA, organo di certificazione cinese. Lo smartphone sarà anche dotato del supporto per la ricarica rapida da 40 W.



Huawei è solita aggiornare la propria gamma nova due volte l’anno. Considerato quindi che la serie precedente è stata introdotta a giugno, la stagione che ci porta al Natale potrebbe portare alla luce la nuova linea. E nova 6 potrebbe essere uno dei suoi principali alfieri.