Huawei Watch GT 3 Pro in due versioni per gli sportivi e gli amanti dell’eleganza

Huawei ha presentato l’ultimo smartwatch della fortunata serie GT (lanciata per la prima volta nel 2018), il Watch GT 3 Pro. Il nuovo modello, animato dal sistema operativo HarmonyOS, viene declinato in due versioni: Watch GT 3 Pro Titanium Edition e Watch GT 3 Pro Ceramic Edition.

Huawei Watch GT 3: le due versioni

Huawei Watch GT 3 Pro Titanium è dotato di un display Amoled da 1,43 pollici realizzato in vetro zaffiro con risoluzione di 466×466 pixel, cassa in titanio e ha una corona rotante 3D tattile che permette di ampliare o ridurre le icone sullo schermo o di scorrere le diverse voci del menù. Un pulsante dà immediato accesso alle funzioni più importanti dell’orologio.

Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic Edition è meno sportivo e più elegante (grazie anche a una speciale dotazione di faces), con un display Amoled HD da 1,32 pollici e risoluzione 466X466 pixel.

Una delle nuove feature più interessanti di HUAWEI Watch GT 3 Pro è la sua maggiore resistenza all’acqua che possono supportare immersion in apnea fino a 30 metri di profondità.

Ha un sistema GNSS integrato a cinque sistemi dual-band e dispone di cinque sistemi satellitari principali: GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS.

Sul fronte degli allenamenti ci sono 100 modalità sportive e una aggiornata modalità di pianificazione della corsa, capace di incrociare lo storico degli allenamenti dell’atleta con le distanze percorse, il ritmo e l’attività cardiaca.

Non manca il monitoraggio del sonno, che può essere come in passato registrato con l’aiuto dell’applicazione Health di Huawei.

Durata della batteria

Un’altra delle caratteristiche da sempre apprezzate della serie GT è l’ampia autonomia, e anche questo dispositivo non farà eccezione. Il produttore assicura 14 giorni di autonomia per Watch GT 3 Pro Titanium Edition e 7 giorni per Watch GT 3 Pro Ceramic Edition. La ricarica wireless, e una velocità di ricarica più veloce del 30% rispetto al Watch GT 2 Pro, rendono facile e veloce la ricarica quando si è in movimento.

Disponibilità, prezzi e promo

Da oggi fino al 26 giugno, Huawei Watch GT 3 Pro 46mm è disponibile su Huawei Store a 369,90 euro nelle versioni con il cinturino in fluoro elastomero nero e con cinturino grigio in pelle.

Watch GT 3 Pro 46mm nella versione in titanio è in promozione a 499,90 euro.

Watch GT 3 Pro 43mm è disponibile al prezzo di 499,90 euro nella versione con il cinturino in pelle bianca e nella versione con il cinturino in ceramica a 599,90. Inoltre, per entrambi i modelli si ottengono in regalo gli auricolari a forma di rossetto Huawei FreeBuds Lipstick.

Con l’acquisto di tutte le versioni si ottiene: