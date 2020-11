IDC: 5G in crescita ma non è ancora il boom che ci si aspettava

Inutile ricordare che la pandemia globale ha colpito in modo significativo il mercato della telefonia e aziende come Samsung e Huawei hanno registrato un calo sostanziale in alcune regioni specifiche come l’Europa.

Secondo la società di ricerca IDC, il mercato degli smartphone dovrebbe riprendersi nel quarto trimestre dell’anno, in parte grazie alla forte domanda di modelli 5G con Apple che di recente ha lanciato la sua gamma iPhone 12.

Si prevede che il mercato degli smartphone crescerà del 2,4% anno su anno nel prossimo trimestre mentre un’altra crescita, questa volta del 4,4%, dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2021, principalmente alimentata dalla crescente domanda alla fine del 2020.

“Nonostante le preoccupazioni per la domanda 5G, i volumi di vendite hanno superato le previsioni nel 3° trimestre e il 2021 sarà un anno forte”, ha affermato Ryan Reith, vicepresidente del programma con IDC Worldwide Mobile Device Trackers.

“Siamo giunti alla conclusione che, nonostante i continui blocchi e le preoccupazioni economiche, i consumatori in molti mercati in tutto il mondo hanno spostato la loro normale spesa da cose come viaggi, pasti fuori e tempo libero a cose come l’elettronica di consumo”

Gli smartphone 5G giocheranno un ruolo importante in questo recupero rappresentando il 10% di tutte le vendite solo quest’anno. La tendenza alla crescita sarà mantenuta negli anni a venire prima di raggiungere infine con una quota del 29% nel 2024.