Gli ultimi dati di Canalys fotografano un mercato mondiale dei computer in forte crescita, trainato naturalmente dai modelli portatili. Le spedizioni di desktop, notebook e workstation sono infatti aumentate del 25% rispetto a un anno fa, raggiungendo il record di 90,3 milioni di unità. Questi numeri non comprendono i tablet.



Nel complesso, nel 2020, sono stati venduti 235,1 milioni di laptop e meno 61,9 milioni di desktop.

La pandemia ha fortemente aumentato la domanda di laptop nel 2020, e ciò ha portato a un aumento del 26% delle unità spedite. Lenovo si conferma il più grande attore con un quarto del mercato e 72,7 milioni di unità spedite. Segue HP (con 67,6 milioni) e Dell (50,3 milioni).



Anche le entrate nel 2020 si sono confermate in netta crescita per un valore di 140,3 miliardi di dollari (in aumento di 4,6 miliardi anno su anno).

Nel 2021 le entrate dovrebbero crescere ancora, raggiungendo i 142,1 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti rimarranno il mercato più grande con circa 36 miliardi di fatturato, seguiti da Cina (19,6 miliardi) e Giappone (9,8 miliardi). Per quanto riguarda i PC desktop, l’anno scorso sono state spedite solo 79 milioni di unità e il calo continuerà: la previsione per il 2024 è di 73 milioni.