iOS 15.1 beta 1, ritorna SharePlay

A due giorni dall’uscita di iOS 15, Apple ha già rilasciato la prima beta della versione 15.1. Protagonista di questo aggiornamento è una funzione assente al rilascio, ma che fortunatamente ha fatto il suo ritorno. Si tratta di SharePlay, lo strumento che permette di condividere il proprio schermo con qualcun altro.

Apple aveva rimosso SharePlay per consentire agli sviluppatori di Apple di renderla compatibile al meglio col nuovo sistema operativo. Attraverso FaceTime, consente di condividere il proprio schermo, ma anche brani musicali o video, permettendo a più persone di agire contemporaneamente sui controlli di riproduzione.

Una seconda funzione introdotta, per il momento funzionante soltanto negli stati uniti, è la SMART Health Card. Consiste semplicemente in una piattaforma in grado di rendere il certificato vaccinale compatibile con l’applicazione Wallet. Al momento esistono applicazioni di terze parti in grado di compiere questo servizio in Italia, ma indubbiamente averne una nativa sarebbe comodo.

Le novità principali finiscono qui, il restante consiste soltanto in risoluzione di problemi minori e miglioramento delle performance. Ancora niente notizie sulle funzioni che ancora mancano all’appello, ma visto il ritorno di SharePlay è probabile che le vedremo presto.