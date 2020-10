IPhone 12 Pro Max ha una batteria più piccola del suo predecessore

Come ogni anno, Apple si rivela molto superficiale nel svelare le caratteristiche complete dei suoi smartphone e la nuova gamma di iPhone 12 non ha fatto eccezioni.

L’azienda ha svelato il processore A14 Bionic, nuove funzionalità fotografiche e la definizione dei vari schermi ma ancora una volta è rimasta in silenzio sulla memoria RAM o sulla capacità delle batterie inserite nei vari modelli.

Mentre per iPhone 12 Pro le prime consegne sono previste da domani, oggi scopriamo qualcosa in più sulla batteria utilizzata per il modello “Max” previsto per metà novembre. Il sito MacRumors ha infatti svelato la certificazione TENAA dell’iPhone 12 Pro Max necessaria per la sua commercializzazione in Cina. Una certificazione che mostra la capacità della batteria dello smartphone che dovrebbe essere pari a 3687 mAh.

Per fare un confronto, l’iPhone 11 Pro Max dell’anno scorso aveva una batteria da 3.969 mAh. Il nuovo iPhone 12 Pro Max incorpora quindi una batteria con una capacità ridotta del 7% rispetto al modello precedente. Una differenza che può essere spiegata dal formato più compatto del nuovo modello, con dimensioni di 7,4 x 78,1 x 160,8 mm contro 8,1 x 77,8 x 158 mm dell’iPhone 11 Pro Max. .

La capacità di una batteria non è tutto quando si tratta di autonomia perché le ottimizzazioni del software possono garantire una migliore gestione della batteria. Tuttavia, con uno schermo più grande e una definizione rivista verso l’alto, è facile immaginare che non avremo particolari miglioramenti.

Sul fronte della RAM, abbiamo appreso la scorsa settimana che i due iPhone 12 Pro e 12 Pro Max beneficerebbero di un guadagno in termini di memoria arrivando a montare un’unità da 6 GB. Una scelta giustificata da prestazioni più avanzate in termini di foto e video.