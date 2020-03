IPhone 9 potrebbe essere l’ultima vittima del coronavirus

Apple avrebbe dovuto lanciare l’iPhone SE di seconda già a marzo ma, a causa dell’epidemia di coronavirus, la società potrebbe decidere di riportare il rilascio a una data successiva.

Questo è ciò che suggerisce un recente rapporto di Digitimes poiché i fornitori Apple che lavorano sui componenti del modello stanno avendo non pochi problemi di approvvigionamento.

Ovviamente, Apple non ha detto nulla sulla data di lancio di iPhone 9 ma data la propagazione del virus e l’annullamento di tutte le principali manifestazioni ed eventi in giro per il mondo c’è la possibilità che la società cambi i suoi piani .

Foxconn e il resto dei fornitori prevedono di tornare alla produzione completa entro alcune settimane. D’altronde, Apple non può permettersi di rinviare il lancio di iPhone 9 per troppo tempo poiché la società dovrebbe svelare la serie di punta del 2020 a settembre.

Specifiche tecniche

IPhone 9 sarà più o meno una versione aggiornata di iPhone 8 con lo stesso corpo e design, ma con componenti aggiornati. Mancherà Face ID rimpiazzato da Touch ID integrato nel pulsante Home per offrire un prezzo competitivo di 399 dollari nella sua configurazione base.

Le informazioni complete potrebbero essere condivise dalla stessa azienda alla fine del mese in corso.