Oppo Watch: 40 ore di autonomia, ricarica rapida e resistente all’acqua

OPPO ha presentato questa mattina con un evento in streaming, il suo nuovo flagship Find X2.

Nonostante nei giorni scorsi il produttore cinese avesse annunciato ufficialmente che il suo smartwatch sarebbe stato svelato al lancio di Find X2, Oppo deve aver cambiato idea all’ultimo momento.



Durante la presentazione di oggi Oppo ha menzionato solo brevemente l’orologio per dire che sarà oggetto di un lancio dedicato nel prossimo futuro.

Di Oppo Watch sappiamo tuttavia già parecchio.



L’orologio è dotato di un pannello AMOLED curvo con densità di 326 ppi, e sarà disponibile in due versioni: con schermo da 1,6 pollici (cassa da 41 mm) e da 1,9 pollici (cassa da 46 mm) con cornici sportive e sottili. Lo chassis presenta una struttura in alluminio e due pulsanti di navigazione.



Oppo Watch è in grado di monitorare un’ampia gamma di esercizi fisici, il sonno e la frequenza cardiaca, ma offre anche funzionalità di elettrocardiogramma (ECG). L’orologio è classificato 5ATM per la resistenza all’acqua fino a 50 metri.



OPPO Watch è mosso dal chipset Snapdragon Wear 2500 e integra Wear OS di Google con l’intervento di ColorOS. Non c’è lo slot per la Sim card, perché il dispositivo supporta solo le eSIM.

Il produttore cinese ha anche aggiunto il supporto a Watch VOOC che è in grado di ricaricare il 50% della batteria in soli 17 minuti.



Lo smartwatch offre un’autonomia di circa 40 ore con una singola carica e con un utilizzo normale ma il profilo di risparmio energetico permette di estendere la durata della carica fin a 21 giorni.



Oppo Watch debutterà sicuramente in Cina, mentre non sono stati ancora ufficializzati i tempi di arrivo in Europa. I preordini inizieranno oggi, mentre le vendite ufficiali partiranno il 24 marzo.



La variante da 46mm sarà venduta a 1.999 Yuan cinesi (circa 288 dollari) mentre la versione con cassa da 41mm sarà venduta al dettaglio a 1.499 Yuan (215 dollari).