OPPO ha presentato il suo nuovo flagship Find X2 Pro, nel corso di un evento che si è tenuto in streaming online.

OPPO Find X2 Pro, di fascia alta, offre specifiche tecniche di fascia alta, fra le quali spicca la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865, la connettività 5G a doppia modalità (SA e NSA), la ricarica flash SuperVOOC 2.0 da 65 W e un display a 120 HZ e una tripla fotocamera da 48 + 48 + 13 Megapixel con zoom ibrido 10X. Ma andiamo per ordine.

Display a 120HZ

Lo smartphone ha uno schermo da 6,7 pollici QHD+ Ultra Vision a 120Hz personalizzato dal produttore cinese, capace di 1 miliardo di variazioni di colore e con una risoluzione di 3.168×1.440 e densità di 513 ppi e una frequenza di campionamento del touch display pari a 240Hz.

Molta cura è stata posta nel desgin: la parte frontale di Find X2 Pro è coperta da un pannello in vetro di sesta generazione di Corning Gorilla e offre una superficie curva di 67,8 gradi, che restituisce un effetto visivo senza bordi, rotondo e liscio al tatto.

Fotocamera

Come detto, il telefono è dotato di tre fotocamere, con una configurazione così composta: un semsore primario da 48 Megapixel (Sony IMX689) , un obiettivo ultra grandangolare da 48 Megapixel e un teleobiettivo da 13 Megapixel che supporta lo zoom ibrido 10X.

La modalità Ultra Night 3.0 copre tutte le lunghezze focali con uno zoom massimo di 60x, rendendo possibili gli scatti notturni anche con il teleobiettivo. Inoltre, durante le riprese video è possibile ottenere uno zoom massimo di 30x.

Anche la parte video risulta molto curata: Find X2 supporta la ripresa di video in 4K a 60fps e la registrazione di video HDR live e offre stabilizzazione Ultra Steady Video Pro e Ultra Steady Video.

L’interfaccia

Oppo Find X2 Pro gira sull’interfaccia ColorOS 7.1, basata su Android 10, con un approccio visivo leggero studiato per semplificare i movimenti degli utenti all’interno delle varie funzioni.

Fra le novità di ColorOS 7.1 il nuovo allarme adattivo alle condizioni meteorologiche che regola automaticamente i suoni di allarme in base al meteo e un design tattile che fornisce suoni di risposta al tocco più chiari e nitidi e un’esperienza di tocco più realistica.

Non manca naturalmente la Dark Mode volta ad un utilizzo notturno ma anche realizzata per consentire un minore consumo della batteria.

Materiali

Oltre al vetro sfumato, la serie OPPO Find X2 Pro adotta due nuovi materiali di alta qualità: ceramica e pelle vegana. L’edizione in ceramica utilizza un nuovo tipo di materiale composito ceramico ad alta resistenza. La superficie dell’edizione in ceramica nera viene elaborata con un processo di incisione a micron che rende il telefono confortevole al tatto come la seta.

Le edizioni in pelle vegan arancione adottano un materiale ecologico di alta qualità in PU con un touch più delicato e una sensazione più morbida. La versione in pelle vegana è resistente come quella in ceramica e vetro, con eccellenti prestazioni waterproof e antipolvere.

Batteria e… altre funzioni

Fra le tante altre funzioni, segnaliamo i doppi altoparlanti Dolby Atmos, una batteria da 4.260 mAh con ricarica SuperVOOC 2.0 in grado di ricaricare il telefono da 0 a 100 OPPO in circa 38 minuti.

Nel corso della presentazione, la sfida è stata lanciata: un telefono completamente scarico del manager che ha presentato OPPO Find X2 Pro è stato messo in carica e, dopo 38 minuti esatti, è stato mostrato al 100%.

Infine, da non dimenticare il supporto alla memoria UFS 3.0, che consente maggiore velocità nello scambio e nell’archiviazione dei dati e nello scambio di informazioni con tutto il sistema, migliorando l’esperienza dell’utente.

Disponibilità, prezzo e promo

OPPO Find X2 Pro con 12 GB di ram e 512 GB di Rom, sarà disponibile in Pelle Vegana Arancione e in Ceramica Nera, al prezzo di 1.199,00 euro a partire dall’8 maggio.

Chi si registrerà al sito www.oppopromo.it a partire dal 22 aprile fino all’8 maggio 2020, e acquisterà un OPPO Find X2 Pro dall’8 maggio al 30 giugno, caricando la prova di acquisto entro il 10 luglio 2020, riceverà in omaggio un paio di auricolari wireless OPPO Enco Free e un OPPO Bluetooth Speaker. Chi si registrerà online dal 9 maggio al 10 luglio 2020, caricando la prova di acquisto, riceverà solamente un paio di auricolari OPPO Enco Free.