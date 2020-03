Qual è lo smartphone con cui James Bond parla al telefono nell’ultimo 007?

Ieri HMD, la società che fabbrica smartphone con licenza Nokia, ha annunciato che il suo primo telefono 5G verrà utilizzato nel prossimo film della serie 007 “No Time To Die“.



Oggi, un trailer “rubato” che sta circolando in rete (e apparso su Reddit) mostra James Bond 007, interpretato dall’attore inglese Daniel Craig, parlare al telefono con uno smartphone che, in realtà, Nokia non ha ancora presentato.

Si tratta, con molta probabilità, del modello Nokia 8.2 5G, che diventerà ufficiale il 19 marzo a Londra. Il film dovrebbe contenere alcune scene girate con i modelli Nokia 7.2 e Nokia 3310 4G. La pellicola, che avrebbe dovuto esordire nelle sale fra poche settimane, verrà lanciata a novembre, a causa dell’epidemia di Coronavirus in corso nel mondo, che sta lasciando le sale cinematrografiche chiuse o deserte.

Il Nokia 8.2 5G sarà alimentato dal chipset Snapdragon 765G e avrà una tripla fotocamera sul retro insieme a uno scanner di impronte digitali.