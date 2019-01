iPhone SE sul sito americano di Apple: esauriti in poche ore

Sono andati esauriti in poche ore gli esemplari di iPhone SE messi in vendita sul sito ufficiale americano di Apple.

Entrambe le versioni presenti sugli store online di Apple, e cioé quella da 32 GB e quella da 128 GB sono sold-out. iPhone SE da 32 GB era offerto a 249 dollari, il dispositivo da 128 GB a 299 dollari. Al momento non è ancora chiaro se Apple disponga di altri lotti da mettere in vendita.

L’operazione, che con molta probabilità mirava a ripulire i magazzini, ha dunque avuto un ottimo successo commerciale. Apple aveva ufficilamente messo fuori produzione l’iPhone Se, insieme con iPhone X, iPhone 6s e iPhone 6s Plus, in contemporanea con la presentazione, avvenuta a settembre, dei nuovi modelli della linea 2018 iPhone Xs, Xs Max e Xr.

Proprio all’inizio dello scorso anno si era parlato di una possibile riedizione di iPhone SE, che avrebbe dovuto chiamarsi iPhone SE2, ma la casa della mela morsicata aveva smentito il progetto. Certo, a giudicare dal successo di questa sorta di operazione nostalgia e guardando alle vendite in forte declino dei nuovi modelli 2018, forse l’idea di lanciare una nuova versione SE avrebbe potuto essere vincente.

Tuttavia, non tutto è perduto: anche se il modello SE è al momento esaurito o fuori produzione in tutto il mondo è ancora possibile trovare degli esemplari ricondizionati e ottimamente funzionanti. Come sempre la fonte più prolifica è Amazon, dove iPhone SE continua a recitare la parte da protagonista con prezzi davvero popolari e che si aggirano intorno ai 150/200 euro.