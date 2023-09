Lancio imminente per il SUV elettrico di Huawei

C’è grande attesa per il debutto sul mercato di Aito M9, l’auto sviluppata in partnership da Huawei con Seres, della quale giungono oggi nuove inedite immagini. Il nuovo SUV elettrico dovrebbe essere lanciato entro questo trimestre ed è pronto a rivaleggiare con concorrenti di lusso come Mercedes, Nio e Range Rover.



La filosofia del design esterno di Aito M9 ruota attorno alla “massima semplicità e purezza”. Presenta un design moderno che integra perfettamente i fari e le prese d’aria aerodinamiche. Il SUV misura 5.230 mm x 1.999 mm x 1.800 mm e offre interni spaziosi per i passeggeri e un generoso vano portabagagli.

La parte posteriore dell’Aito M9 si presenta arrotondato, con il logo AITO posizionato sopra le luci posteriori.

All’interno, Aito M9 si preannuncia come il paradiso degli amanti della tecnologia. È dotato del cockpit HarmonyOS 4.0 di Huawei, dotato di una configurazione con un triplo schermo, e del sistema di intrattenimento AI Intelligent Crystal di Huawei. Per la prima volta, il colosso di Shenzhen ha introdotto il suo assistente digitale Xiaoyi, per un’esperienza utente fluida e interattiva.

Il SUV Aito M9 offre sei sedili motorizzati, che possono essere impostati in diverse configurazioni, in grado di ospitare 3, 4, 5 o 6 passeggeri



Il modello dovrebbe essere disponibile sia in versione elettrica (EV) sia in versione Ibride Plug-In. Il modello full electric è dotato di trazione integrale con un motore anteriore da 160 kW e un robusto motore posteriore da 230 kW, fornito da Contemporary Amperex Technology Co. (CATL).

Il modello plug-in aggiunge un motore turbocompresso da 1,5 litri con una potenza di 112 kW che funge da generatore e offre una configurazione a doppio motore con 165 kW nella parte anteriore e 200 kW nella parte posteriore.





Le prevendite di Aito M9 sono iniziate lo scorso aprile, con un prezzo compreso tra 500.000 e 600.000 Yuan (rispettivamente circa 63.900 e 77.100 euro). Il MIIT ha già incluso l’M9 nel suo catalogo di veicoli approvati per la vendita in Cina, e ciò significa che il lancio ufficiale dovrebbe proprio essere imminente.

