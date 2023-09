L’app di appuntamenti ti aiuterà a trovare una corrispondenza in base alle tue preferenze musicali

Se sei anche un po ‘interessato agli appuntamenti online, allora il nome del servizio Bumble ti è sicuramente familiare. E se l’hai usato prima, probabilmente sai che ha l’integrazione con Spotify. Inoltre, funziona da più di un anno. Per connettere Spotify al tuo account, devi seguire alcuni semplici passaggi:

Accedi al tuo account Bumble e fai clic sull’icona del tuo profilo. Fai clic su “Compila profilo” per aprire la pagina delle informazioni di modifica. Scorri la pagina verso il basso e cerca la sezione “Account collegati”. Seleziona Spotify, inserisci le tue credenziali e fai clic su “Accedi”. Accetta i Termini di servizio e sei pronto!

Tuttavia, gli sviluppatori di Bumble hanno recentemente migliorato l’integrazione e l’hanno resa più utile. Se prima potevi specificare tu stesso i tuoi artisti preferiti, ora questo processo è più automatizzato. Dopo aver integrato il tuo account Spotify, il sistema raccoglie automaticamente la TOP 50 dei tuoi artisti preferiti, dieci dei quali verranno visualizzati sul tuo profilo. E quando un altro utente visualizza il tuo profilo, vedrà immediatamente se hai una corrispondenza tra i suoi artisti preferiti. Naturalmente, se lo desideri, puoi nascondere alcuni degli artisti se necessario.

L’integrazione di Bumble e Spotify può aumentare le tue possibilità di un appuntamento di successo

Molti esperti di appuntamenti concordano sul fatto che i gusti musicali condivisi sono un fattore davvero importante nella costruzione non solo di amicizie, ma anche di relazioni romantiche. Fondamentalmente, come qualsiasi altro interesse comune. Inoltre, secondo lo stesso Bumble, negli Stati Uniti più della metà degli utenti ha già collegato Spotify ai propri account Bumble. Soprattutto i rappresentanti della generazione zoomer.

Ma allo stesso tempo, tale integrazione non è ancora veramente significativa. Bumble conferma che un’altra funzionalità è molto più popolare al momento: la chat video integrata, che è stata aggiunta nel 2019. Difatti, molte persone considerano l’opportunità di comunicare con una persona tramite video molto più importante di una semplice coincidenza di interessi musicali.

A proposito, questo è molto rivelatore e conferma il fatto che i nostri contemporanei si frequentano sempre più tramite video. Non è solo la popolarità dei classici servizi di incontri con chat video integrate a crescere, ma anche delle chatroulette come Omegle, che collegano interlocutori casuali tramite video e offrono l’opportunità di chattare su quasi tutti gli argomenti.

Naturalmente le chatroulette non sono limitate al sito web di Omegle. Ci sono molte alternative decenti che forniscono più funzionalità e sono generalmente più comode da usare nella maggior parte dei casi. Possiamo nominare alcune delle più popolari: omeglealternative.com/it — alternativa di alta qualità a Omegle con un filtro di genere privo di errori, un traduttore di messaggi integrato e moderazione di alta qualità; Video Chat Alternative — chat video casuale piuttosto semplice con filtri di ricerca di base per paese e genere degli interlocutori; Videochat con Hala — interessante alternativa a Omegle con molti filtri creativi e maschere per foto e video; Hoop on OMGG — chat video minimalista con la possibilità di cercare utenti nelle vicinanze; Chat Alternative — un’altra buona alternativa a Omegle con filtri di genere e geografici.

Naturalmente, questo elenco non è completo. Ci sono molte altre alternative a Omegle di qualità che offrono molte caratteristiche interessanti. Pertanto, il modo più efficace per scegliere il miglior servizio di appuntamenti per te è provare diverse opzioni e prendere una decisione finale. Siamo sicuri che tu possa farlo. Bene, stiamo tornando all’argomento principale del nostro articolo!

Perché questo aggiornamento è ancora importante e altri servizi di incontri offrono qualcosa di simile

Spotify è il servizio di streaming musicale più popolare al mondo. Pertanto, non sorprende che la sua integrazione con piattaforme di terze parti stia diventando più comune. Incluso tra le app di appuntamenti. Oltre a Bumble, ci sono anche altre popolari piattaforme di incontri online in questo elenco:

Tinder — uno dei servizi di incontri più popolari al mondo. Qui puoi anche collegare il tuo account Spotify per condividere i tuoi gusti musicali con potenziali partner. Hai anche la possibilità di cercare le persone in base alle loro preferenze musicali e ascoltare le loro playlist.

Happn — un altro popolare servizio di appuntamenti che implementa funzionalità simili, ma puoi anche inviare messaggi musicali ad altri utenti per attirare la loro attenzione.

Ma perché l’aggiornamento di Bumble è importante?

Il problema con molti utenti di app di appuntamenti è che raramente aggiornano il loro profilo. Incluse informazioni sui generi musicali e artisti preferiti e i gusti possono cambiare nel tempo! Inizi ad ascoltare altra musica, scopri nuovi artisti e quasi non ascolti più quelli precedenti. Così, nel tuo profilo allo stesso tempo rimane un’informazione vecchia e non più rilevante. Bumble ora automatizza il processo di aggiornamento e elenca gli artisti che stai ascoltando attivamente al momento. Ciò significa che le informazioni saranno sempre più aggiornate.

Pertanto, possiamo dire che Bumble ha fatto un passo davvero importante migliorando la sua integrazione con Spotify e siamo convinti che molto presto altri popolari servizi di incontri seguiranno il suo esempio. Quindi rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti!

Per riassumere: in che percentuale gusti musicali simili influenzano le relazioni?

Fatto interessante! Nel 2019, il servizio di biglietteria americano TickPick ha pubblicato uno studio che ha scoperto che i gusti musicali condivisi contribuiscono alla soddisfazione delle relazioni e rafforzano il legame emotivo. I partner che amano la stessa musica hanno maggiori probabilità di condividere i loro sentimenti e pensieri e capirsi meglio.

Allo stesso tempo, alcuni esperti ritengono che preferenze musicali simili siano tutt’altro che la garanzia di una relazione forte. Quindi, lo psicologo David Bass afferma che un fattore molto più significativo è l’accordo della coppia sulle principali questioni della vita, come i bambini, la religione, le opinioni politiche e simili. Dice che se in questioni più “globali” le opinioni e gli interessi della coppia convergono, tutto il resto è secondario, incluso le diverse preferenze musicali che, appunto, non influenzeranno la relazione.

Per molti aspetti, un altro noto psicologo John Gotman concorda con l’opinione di Bass. Crede che molto più importante sia il modo in cui i partner rispondono agli interessi reciproci. Gotman identifica tre tipi di reazioni:

attivamente positivo (supporto e partecipazione);

positivo passivo (approvazione senza emozioni);

passivo negativo (ignorare o criticare).

Secondo lo psicologo, è la reazione attiva-positiva che contribuisce meglio a rafforzare la connessione tra i partner, anche se hanno gusti diversi. Cioè, se le preferenze musicali differiscono, ma i partner accettano gli interessi reciproci e li sostengono, questo è meglio che se le preferenze sono le stesse, ma c’è poco o nessun supporto tra i partner.

Si scopre che l’aggiornamento di Bumble è un “inutile”?

Non proprio. Qualsiasi coincidenza di interessi è un grande vantaggio per rafforzare le relazioni. Ma queste coincidenze non possono essere la base di tutto. Devi davvero assicurarti che la persona sia giusta per te in ogni modo. Dopotutto, non stai cercando un’azienda per andare al concerto della tua band preferita, ma un compagno di vita. Pertanto, affronta seriamente la domanda, comunica sempre più attivamente, conosci tramite video, studia un potenziale partner e solo così troverai la persona con cui sarai davvero pronto a legare il tuo destino!