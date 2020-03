Samsung ha annunciato che porterà le funzionalità di nuova generazione della sua serie di punta Galaxy S20 sul Galaxy S10 e Galaxy Note10 attraverso un prossimo aggiornamento software che comincerà a essere distribuito a partire dalla fine di marzo. L’aggiornamento pesa circa 1,5 GB, porta con sé le patch di sicurezza per Aprile 2020 e la versione dell’interfaccia One UI 2.1.



L’esperienza di scatto sarà dunque arricchiata con le nuove modalità viste per la prima volta sulla linea flagship S20.

Scatto singolo e modalità notte

Scatto Singolo utilizza il sistema di fotocamere e l’Intelligenza Artificiale per catturare una serie di foto e video in una sola volta e poi suggerisce lo scatto migliore.

La Modalità Notte appare migliorata con l’aggiunta di Night Hyperlapse e la possibilità di catturare foto e video di più altra qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Una volta catturata l’immagine perfetta, Custom Filter consente di creare il proprio filtro con colori e stili desiderati. In questo modo si crea un filtro riutilizzabile che può essere applicato alle foto future nel momento in cui verranno scattate.

Anche l’evoluta Modalità Pro per i video sbarca ora anche su Galaxy S10 e Galaxy Note 10. Offre un controllo ancora maggiore e consente di regolare impostazioni come Iso, velocità dell’otturatore e livello di esposizione. È anche possibile passare dalla telecamera anteriore a quella posteriore durante la registrazione di un video.

Galleria Intelligente

L’aggiornamento per i Galaxy S10 e Note 10 rinnova la Galleria e permette di raggruppare automaticamente scatti simili dello stesso soggetto per una galleria più organizzata. Gli utenti possono facilmente rivedere gli scatti simili e selezionare i loro preferiti da utilizzare come anteprime degli album di foto. Quando si visualizza una foto nella galleria, è possibile ingrandire l’immagine e premere Quick Crop, situato nell’angolo in alto a sinistra, per ritagliare le foto nella dimensione desiderata e ottenere, a tutti gli effetti, un nuovo scatto.

Facilità di condivisione

Infine sarà possibile condividere più contenuti più velocemente. Con Quick Share è possibile vedere quali dei propri contatti sono nelle vicinanze in modo da poter condividere foto, video o anche file di grandi dimensioni con più persone contemporaneamente. Con Music Share, è possibile estendere la connessione Bluetooth attiva e non è necessario scollegarsi per consentire a un amico di riprodurre la propria musica su una cassa o lo stereo della macchina.