Le migliori app per seguire i risultati live

Oggi, le passioni viaggiano di pari passo con la tecnologia e, quella per il calcio non è da meno. Sono diversi i siti come ilverogladiatore.it che permettono di ottenere i migliori pronostici sulle partite e, sono altrettante le app che permettono di seguire i risultati dei match dal vivo, comodamente, ovunque ci si trovi. Opzioni efficienti e controllabili ovunque, anche quando non si ha un computer a disposizione.

Grazie a queste applicazioni, è possibile seguire le proprie squadre del cuore anche nei casi limite in cui non sarà possibile vedere le partite, monitorare il campionato e seguire i vari incontri che caratterizzano una stagione o un dato evento calcistico. In questa guida, scopriremo alcune delle migliori, disponibili su Android e iOS.

Fotmob

Iniziamo con una delle applicazioni più dettagliate e fornite per un vero amante del calcio. Molto valida, permette di seguire i risultati della Serie A, della Premier League, della Ligue 1, della Liga e Bundesliga e delle grandi competizioni internazionali come Champions ed Europa League, i Mondiali e gli Europei di calcio. L’applicazione presenta diverse funzioni, tra cui la possibilità di mostrare i risultati in diretta mediante avvisi dal vivo.

Non solo, anche classifiche, calendari delle leghe e ogni metodo utile per poter seguire la propria squadra del cuore ovunque ci si trovi. Sarà possibile ricevere anche le notifiche quando l’app non è in funzione, ottenendo, così, una cronaca live particolarmente dettagliata.

All Goals

Disponibile per entrambi i principali sistemi operativi, All Goals permette agli utenti di seguire oltre 400 leghe in tutto il mondo, avendo la possibilità di avere notizie anche sulle dinamiche di leghe minori e dilettanti, a differenza dell’applicazione sopracitata. All Goals offre punteggi live, notifiche push per seguire le varie partite in tempo reale ed una sezione video con gli highlight principali di fine match.

La pagina My Field permette di accedere alle informazioni utili sul match, le pagelle dei giocatori e le statistiche, assenti in Fotmob. L’opzione relativa alle notifiche d’interesse permetterà di seguire partite specifiche e di personalizzare completamente l’interfaccia in caso di scommesse, monitorandole fino all’ultima azione.

Skores

Veloce e semplice nell’interfaccia, Skores permette agli utenti di godere delle azioni salienti dei propri match preferiti, consultandoli via telefono senza particolari sforzi. Una app di calcio in diretta che segue più di mille competizioni a livello internazionale, presentando una sezione commenti ed un’area di personalizzazione degli avvisi in funzione delle preferenze.

Disponibile per Android e iOS, OneFootball presenta una grafica particolarmente intuitiva ed una esperienza d’uso semplificata. Una app particolarmente interessante, in grado di mostrare i punti salienti delle partite di Serie A e Serie B e anche di altri campionati e competizioni. Permette di seguire anche le sessioni di calciomercato, introducendo anche notifiche push dedicate su richiesta. Analisi degli esperti e notizie sulle squadre e sui calciatori completano l’offerta di OneFootball.

Livescore

L’unica app che ha come sponsor il leggendario Cristiano Ronaldo. Non solo calcio, comunque, su Livescore che offre agli appassionati anche i risultati live di football americano, hockey, baseball, Formula 1, tennis e altri sport. Notifiche in tempo reale avviseranno l’utente sulle dinamiche della competizione e, grazie alla lista dei “Favoriti”, sarà possibile essere costantemente aggiornati sulle dinamiche delle proprie squadre preferite, permettendo all’utente di trovarle con maggiore facilità. Completano l’app, i consigli e gli approfondimenti degli esperti creati ad hoc.

SofaScore

Altra applicazione in grado di riscuotere diversi consensi, SofaScore, che permette di seguire anche le competizioni Nascar, Superbike, Moto GP e di altri sport più di nicchia come le Freccette. Un’offerta davvero completa e indirizzata principalmente ai giocatori di scommesse.