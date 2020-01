Lenovo e Ducati insieme per un Notebook in edizione limitata con Windows 10

La tecnologia e il mondo dei veicoli ad alte prestazioni hanno più cose in comune di quanto sembri. Entrambi si affidano alla progettazione e all’ingegneria di esperti per ottenere il massimo da un prodotto e la velocità è della massima importanza se si sfogliano le app su uno smartphone o si corre su una pista.

Ecco perché nascono collaborazioni tra aziende diverse (come McLaren e OnePlus) e oggi Lenovo ha annunciato Ducati 5.

Lenovo Ducati 5: specifiche tecniche





Il Lenovo Ducati 5 da 14 pollici, presentato al CES 2020 di Las Vegas, porta il tipo di aspetto e le prestazioni che ti aspetteresti da un dispositivo di questo tipo associato all’orgoglio italiano di moto. Il telaio grigio metallizzato presenta strisce da corsa rosse sportive, marchio Ducati, inserti in alluminio e una bocca di scarico a nido d’ape. Anche la confezione del laptop ha un aspetto ispirato alla Ducati, con il suo coperchio argentato e la maniglia rossa brillante.

Il Lenovo Ducati 5 è un processore Intel i5 di decima generazione e 8 GB di RAM. Lo schermo da 1.920×1.080 pixel sfoggia anche cornici sottili e fino a 300 nit di luminosità. Dato che la velocità è un requisito fondamentale, la memorizzazione è gestita da un SSD da 1 TB e ci sono porte USB-C da 10 Gbps e una batteria “Rapid Charge” in grado di alimentare il laptop fino a 12 ore.

Lenovo Ducati 5 sarà disponibile in mercati selezionati a partire da aprile 2020 con un prezzo a partire da 899€

Contenuto Bonus: intervista

Com’è stato lavorare con il team Ducati e creare design da podio?

Brian Leonard: Fin da subito la nostra intenzione è stata di essere audaci. Ho avuto la fortuna di visitare lo stabilimento Ducati a Bologna diverse volte, e in ogni occasione è pieno di appassionati di moto – dai visitatori del museo interessati al merchandising, fino alle persone in fabbrica che costruiscono le moto.

Il parcheggio è pieno di Scrambler, Monster, Panigale e tante altre moto Ducati. Inizialmente ho pensato che fossero pronte per essere consegnate, ma mi è stato detto che in realtà sono le moto personali dei dipendenti, molti dei quali ho potuto vedere praticare la loro arte al lavoro. La qualità e l’attenzione con cui ogni componente è realizzato, con una singola persona che lavora un pezzo per volta, portano alla creazione di un prodotto finito realmente fatto a mano, la quintessenza dell’italianità.

Quando costruiscono una motocicletta, lo fanno per un cliente specifico, e in Ducati amano i loro clienti. Non è sorprendente, quindi, che in molti escano da una concessionaria Ducati con un catalogo sottobraccio; una volta che vedi le linee raffinate di una di queste moto, sei affascinato.

Confrontiamo il processo creativo di Lenovo con quello di Ducati. Quali elementi hai dovuto considerare?

Brian Leonard: In breve, tutti. Amo la loro capacità di creare un legame emotivo profondo tra i clienti e i prodotti ed è questo che ci interessa ottenere in Lenovo.

Un design equilibrato è parte dell’essenza di Ducati e onorare questa identità è stato uno degli elementi che ci hanno portato a creare un prodotto raffinato. Ciascuno degli elementi scelti è stato frutto di una scelta accurata, non c’è mai stata alcuna possibilità che applicassimo semplicemente un logo su un PC: i materiali, le finiture, i colori hanno dovuto superare criteri molto stringenti.

Questi notebook sono speciali, praticamente costruiti su misura, e con un’edizione limitata di sole 12.000 macchine, sono pensati per i più grandi fan di Ducati. Lavorare con Ducati per capire come creare qualcosa di nuovo e diverso è stato divertente. Qualsiasi esercizio creativo che offra una nuova prospettiva ai nostri designer è una buona cosa. Abbiamo dovuto inventarci un modo per aggiungere le autentiche strisce della Ducati e ottenere il corretto tono di rosso per poi applicarle con la stessa cura e precisione che usano gli artigiani di Ducati quando realizzano i loro prodotti di fascia più alta.

Come team abbiamo preso in considerazione quali soluzioni estetiche avrebbero avuto maggiore successo fra i fan di Ducati e Lenovo per creare un design che riunisse i caratteri dei due brand. Un look & feel semplice e ricercato allo stesso tempo, in modo che gli appassionati di Ducati possano apprezzare la qualità delle finiture e i dettagli esclusivi.

Siamo andati oltre la creazione di un semplice computer, volevamo che fosse un oggetto desiderabile, che desse ai fan la possibilità di mostrare la loro passione per Ducati.

Ci puoi dire a cosa ti sei ispirato per gli elementi di design più caratteristici di Lenovo Ducati 5?

Brian Leonard: guidare una moto è uno dei modi più appassionanti di viaggiare e le moto di Ducati offrono innumerevoli spunti di design. I colori scelti per il notebook sono stati presi dalla Panigale da strada, mentre la struttura esposta del telaio della Ducati Monster ha ispirato le cornici della presa d’aria inferiore.

Gli scarichi delle Ducati sportive hanno una sezione esagonale a nido d’ape, in contrasto con la forma circolare che normalmente adottiamo per le prese d’aria, quindi le abbiamo riprogettate per tenere conto di questa forma. Abbiamo aggiunto un punto di rosso per rendere più aggressivo il look sotto la cerniera. Gli appassionati noteranno anche le cuciture della custodia che riprendono il dettaglio delle selle Ducati.

Abbiamo inoltre ripreso il modo non convenzionale con cui Ducati fa uso degli spazi vuoti consentendo ai materiali di colore grigio metallizzato di emergere; abbiamo scelto degli allumini speciali e un solo smaltato per imitare i dettagli metallici.

I caratteri utilizzati per marcare i numeri di serie sotto le coperture inferiori dei laptop e sulle schede commemorative sono gli stessi che Ducati usa per marchiare le componenti delle edizioni da collezione delle loro moto. Gli appassionati non mancheranno di notare il suono di avvio del BIOS, simile al rombo delle MotoGP sul circuito, e il logo Ducati al centro della schermata di inizio.

Anche le scatole sono speciali; la confezione regalo ha un aspetto lussuoso con il logo Ducati sul coperchio metallizzato color argento camaleonte e il fondo rosso. Quando il laptop viene tolto dalla scatola per la prima volta, ci si sente come quando si prende in consegna la prima Ducati. Abbiamo anche modificato la confezione esterna, quella con cui spediamo il PC, con una maniglia rossa e il logo Ducati all’esterno, caratterizzando il prodotto fin da subito.

Ora che conosciamo gli elementi di design che caratterizzano l’aspetto aggressivo di Lenovo Ducati 5, che dire delle prestazioni?

Questo laptop premium da 14 pollici con Windows 10 ha prestazioni di tutto rispetto e fino a 12 ore di durata della batteria1 con la funzione Rapid Charge2 per quando serve un pit stop. Sotto la scocca gli utenti scopriranno la reattività dei processori Intel® Core™ i5 fino alla decima generazione, la grafica integrata Intel e gli altoparlanti indirizzati verso l’alto con Dolby Audio™ per un suono pulito senza distorsioni.