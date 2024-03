Lenovo Legion Y700 finalmente arriva in tutto il mondo

Il tablet gaming Lenovo Legion Y700 (2023) è stato inizialmente lanciato in Cina l’anno scorso, e non sapevamo se sarebbe arrivato nei mercati internazionali. Ma oggi abbiamo la conferma: il prodotto arriverà in tutto il mondo, Europa compresa.

Le specifiche della variante globale non sono cambiate rispetto all’originale. Ciò significa che rimarrà lo schermo IPS LCD da 8,8 pollici con refresh rate di 144Hz e risoluzione di 1600 x 2560px. A questo si accompagna il processore Snapdragon 8+ Gen 1, con 12GB/256GB o 16GB/512GB di memoria. Lo spazio di archiviazione è espandibile tramite uno slot per schede microSD.

Il comparto fotografico è costituito da una lente principale da 13MP, una macro da 2MP sul retro e una fotocamera frontale da 8MP. La batteria è da 6.550 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 45W. Lenovo Legion Y700 è dotato del sistema di raffreddamento passivo Legion ColdFront, ideale per le lunghe sedute di gaming.

Il tablet inizierà a essere venduto questo mese, con un prezzo di partenza di €599.