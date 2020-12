LG prevede di esternalizzare completamente la produzione dei suoi smartphone di fascia medio-bassa. È quanto si apprende da una nota diramata ieri dalla società sudcoreana.

La mossa ha come obiettivo quello di tagliare ulteriormente i costi di produzione anche in conseguenza dei più recenti risultati finanziari della divisione mobile, che ha accusato perdite per il 22° trimestre consecutivo.



LG farà dunque produrre da società terze (i cosiddetti ODM) i suoi smartphone di fascia entry level e media, tagliando i progetti di sviluppo di questi dispositivi.

LG, tuttavia, intende aumentare gli investimenti nella gamma premium, quella che offre maggiori ricavi.

È indubbio che la concorrenza dei brand cinesi di smartphone su questa fascia di mercato si stia facendo sempre più sentire e stia costringendo molti produttori a rivedere le proprie strategie, cercando di ridurre i costi e massimizzare i ricavi.

