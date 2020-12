Apple ha presentato le nuove cuffie over the ear AirPods Max con cancellazione attiva del rumore (ANC), equalizzazione adattiva e spatial audio.



Le cuffie sono animate dal chip H1 di Apple e integrano il Bluetooth 5.0. La parte superiore è in maglia traspirante e si sviluppa lungo l’intero archetto. Secondo Apple, le forme sono studiate per distribuire il non indifferente peso (di 385 grammi) e ridurre la pressione sulla testa. Sulle cuffie è presente una porta fisica per caricare la batteria che – dice il produttore – dovrebbe assicurare un massimo di 20 ore con una singola carica con l’ANC abilitata.

C’è un mix di controlli fisici e sensori evoluti. Una Digital Crown, ispirata al design di Apple Watch, offre controlli del volume, oltre alla possibilità di riprodurre o mettere in pausa l’audio, saltare le tracce, rispondere o terminare le telefonate e, ancora, attivare Siri.

Queste funzioni possono essere attivate ​​da tap singoli, doppi e tripli o lunghe pressioni.



C’è anche un pulsante di controllo del rumore dedicato che gestisce il passaggio dalla modalità ANC alla modalità Trasparenza con lo scopo di amplificare il suono ambientale.

Apple ha dotato gli AirPods Max di sensori ottici e di posizione che rilevano quando le cuffie sono in uso. Basterà infatti sollevare un solo padiglione auricolare dalle orecchie per mettere automaticamente in pausa l’audio.

Gli AirPods Max sono dotati di un totale di nove microfoni: sei sono utilizzati esclusivamente per la cancellazione attiva del rumore e uno per catturare la voce, mentre i restatnti due adempiono al doppio compito.

Adaptive EQ regola il suono in tempo reale in base a come il padiglione auricolare è indossato, alla sorgente audio e alle condizioni di rumore ambientale. Naturalmente, per ottenere la migliore esperienza dagli AirPods Max, è necessario utilizzarli con un ecosistema di dispositivi Apple esistente, preferibilmente attuale. Ufficialmente, si richiede iOS 14.3, iPadOS 14.3, MacOS Big Sur 11.1, watchOS 7.2, tvOS 14.3 o versioni successive.

Al momento, le specifiche ufficiali non menzionano alcuna compatibilità con prodotti non Apple.

Apple fornisce una morbida custodia smart in confezione per trasportare gli AirPods Max. Quando si ripongono le cuffie all’interno della custodia questa attiva automaticamente un’alimentazione minima, ma sufficiente per mantenerne la carica. Cinque i colori: space gray, silver, sky blue, green and pink.

Le cuffie saranno disponibili a partire dal 15 dicembre a 629 euro.