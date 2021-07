LG vuole creare un display a 480 Hz

Sempre più nitido, sempre più veloce? Mentre al CES 2020 Asus e Nvidia hanno presentato con orgoglio il Rog Swift PG259QN, in grado di visualizzare 360 ​​Hz con tecnologia G-Sync, il sito TFT Central ha anticipato a un possibile monitor a 480 Hz in produzione da LG Display. Come promemoria, LG Display è il ramo dell’azienda che produce pannelli per PC, smartphone e Tv.

LG Display starebbe quindi sviluppando uno schermo in grado di visualizzare un refresh rate da ben 480 Hz anche se la produzione non sarebbe prevista prima della fine del 2022.

Lo standard rimane il 1080p

Questo pannello sarebbe comunque limitato ad una definizione di 1920×1080 pixel, ovvero Full-HD. Non è una sorpresa, considerando che il display a 360Hz di Asus è già limitato a questa definizione. Ricordiamo che secondo Steam il 68% dei giocatori PC gioca ancora su questa definizione, che resta dunque lo standard per il settore.

Sempre secondo TFT Central, si tratterebbe di un pannello con diagonale di 24,5 pollici, proprio come l’Asus Rog Swift 360 Hz. Non sappiamo molto di più su questo modello, se non che dovrebbe supportare l’HDR 400.

Miglioramenti in vista per il 1440p

A proposito, LG promette un miglioramento del tempo di risposta del suo pannello, un dettaglio critico per uno schermo così definito che in futuro possa offrire un tempo di risposta reale di 1 ms, senza artefatti di visualizzazione.