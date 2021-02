LG WebOS TV ora anche sui televisori di altri brand

È una piccola rivoluzione è quella che LG sta preparando per il segmento dei Tv. Il produttore coreano ha infatti deciso di rendere disponibile l’apprezzata piattaforma WebOS TV, quella che anima i propri smart Tv, a produttori terzi. «Questa iniziativa – spiega il big sudcoreano – ha il potenziale per rimodellare il business dei TV sia per i fornitori di tecnologia sia per i fornitori di contenuti, aumentando significativamente la presenza e la rilevanza di LG nel mercato globale dell’home entertainment».

Caratterizzato da un’interfaccia utente intuitiva e affinata nel tempo (il suo debutto sul mercato risale al 2014), WebOS TV ora giunto alla sua versione 6 offrirà ai produttori che decideranno di adottarlo in licenza sulle proprie gamme, funzionalità come la ricerca e il controllo vocali, gli algoritmi AI integrati e la connettività semplificata. E, naturalmente, saranno in grado di offrire ai propri clienti l’accesso ad applicazioni di servizi streaming come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e DAZN e a LG Channels, il servizio gratuito di streaming di contenuti premium del brand.

A oggi, fa sapere LG, oltre venti produttori – tra cui RCA, Ayonz e Konka – hanno scelto WebOS Tv e altri dovrebbero arrivare in futuro. «La piattaforma WebOS fornisce uno dei modi più semplici e comodi per accedere a milioni di ore di film e spettacoli televisivi», ha dichiarato Park Hyoung-sei, Presidente di LG Home Entertainment Company. «Accogliendo altri produttori nell’ecosistema WebOS TV, ci stiamo avviando verso un nuovo percorso che permette a molti nuovi proprietari di TV di sperimentare la grande User Experience e le funzionalità che sono disponibili sui televisori LG. Non vediamo l’ora di portare questi clienti nell’incredibile mondo di WebOS TV».