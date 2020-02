MediaTek Helio G70 e G80 ufficiali: due processori pensati per il gaming

MediaTek ha annunciato ufficialmente una nuova serie di chipset da gioco denominati Helio G70 e Helio G80. Entrambi sono pensati per i giocatori mobile con l’obbiettivo di offrire funzionalità di gioco da fascia alta.

Secondo la società, Helio G70 e G80 consentiranno esperienze di gioco tipiche dei modelli di fascia alta a prezzi di fascia media. Questo renderà i telefoni equipaggiati con entrambe le soluzioni decisamente meno costosi da acquistare.

Le novità

Il minor consumo energetico è solo una delle caratteristiche principali oltre a prestazioni sostenute in modo che i giocatori possano giocare per sessioni più lunghe. MediaTek afferma infatti che i nuovi SoC hanno “una connettività senza rivali“, che aiuterà a garantire che il gameplay non venga interrotto. Qualcosa che è diventato sempre più importante: titoli come Call of Duty Mobile o PUBG MOBILE offrono modalità altamente competitive al centro di competizioni Esports di alto profilo.

Il segreto di questi nuovi chipset MediaTek è la tecnologia di gioco HyperEngine in grado di gestire il passaggio tra le connessioni Wi-Fi e LTE nel caso in cui il segnale Wi-Fi diventi improvvisamente debole. Secondo MediaTek, questi chipset sono abbastanza intelligenti da rilevare quando un segnale Wi-Fi si sta indebolendo e quindi attivare la modalità Wi-Fi + LTE in meno di 13 millisecondi.

Sia Helio G70 che Helio G80 dovrebbero anche offrire una migliore gestione delle risorse, portando a sessioni di gioco più lunghe con prestazioni sostenute.

MediaTek sta pianificando la disponibilità di questi nuovi chipset nei telefoni che arriveranno prima sul mercato indiano a partire da febbraio. Ancora nessuna informazione per il lancio globale.